Профільний комітет Верховної Ради наразі не розглядає можливості зміни мобілізаційного віку в Україні. Чинні вікові межі залишаються незмінними: мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Федір Веніславський пояснив, чи є перспективи перегляду чинних вікових обмежень і чому навіть ідея знизити мобілізаційний вік до 20 років навряд чи отримає підтримку парламенту. Фото: скріншот/RBCUkraine

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В Україні наразі не розглядають можливості зниження або підвищення мобілізаційного віку. Жодних відповідних законодавчих ініціатив до профільного комітету Верховної Ради не надходило. Чинні вікові межі залишаються незмінними: мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни від 25 до 60 років.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

«Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним — 25−60 років», — зазначив депутат.

За його словами, профільний комітет не розглядає навіть самих ідей перегляду вікових обмежень. Веніславський також висловив сумнів, що парламент підтримав би пропозицію знизити мобілізаційний вік до 20, 22 чи 18 років.

«Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б», — пояснив народний депутат.

Він звернув увагу на те, що навіть рішення, спрямовані на підтримку військовослужбовців, нерідко супроводжуються складними дискусіями в парламенті. Як приклад Веніславський навів обговорення відстрочок від мобілізації для громадян, які здобувають освіту.

За його словами, кількість українців віком від 25 до 60 років, які вступають до закладів освіти, порівняно з довоєнним періодом стрімко зростає. Навчання залишається законною підставою для отримання відстрочки від призову.

Кого мобілізують після 50 років

Веніславський окремо прокоментував мобілізацію громадян старшого віку. Він зазначив, що людей віком від 50 до 60 років уже залучають до війська менш активно, ніж раніше, оскільки не всі вони можуть ефективно виконувати бойові завдання.

«Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше», — сказав депутат.

Однак це не означає, що для цієї вікової категорії діють окремі загальні звільнення від мобілізації.

Веніславський нагадав, що законодавство передбачає можливість призову військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років включно.

«Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто», — наголосив він.

За словами депутата, позиція Генерального штабу, Міністерства оборони та головнокомандувача ЗСУ полягає в тому, щоб залучати до військової служби людей, які спроможні виконувати відповідні завдання. Проте це не означає, що представників певної вікової групи взагалі не мобілізовуватим