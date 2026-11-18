У вівторок, 17 листопада, у роботі низки сервісів Apple стався масштабний технічний збій. Користувачі повідомляли про проблеми з доступом до облікових записів iCloud, музичного сервісу Apple Music, магазину App Store та платіжної системи Apple Pay. Компанія підтвердила неполадки та заявила, що причиною стало внутрішнє оновлення систем. Про це повідомляє Reuters .

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Які сервіси постраждали

За даними офіційної сторінки стану систем Apple, збій торкнувся одразу кількох сервісів компанії, зокрема:

iCloud Account & Sign In — виникли проблеми з авторизацією та входом до облікових записів.

iCloud Mail та iCloud Web Apps — користувачі не могли отримати доступ до пошти та хмарних застосунків через браузер.

Apple Music та App Store — спостерігалися перебої в роботі музичного сервісу та магазину застосунків.

Apple Business, Apple School Manager та Schoolwork — виникли проблеми з корпоративними й освітніми сервісами.

AppleCare on Device — частина функцій підтримки стала недоступною.

Крім того, сервіс Downdetector зафіксував різке збільшення кількості скарг на роботу Apple Pay та інших продуктів компанії.

Що стало причиною збою

Apple повідомила, що причиною масштабних неполадок стало внутрішнє оновлення. Компанія заявила, що працює над відновленням сервісів.

За інформацією Reuters, повідомлення користувачів про проблеми почали масово надходити 17 листопада. Частина сервісів згодом відновила роботу.

Серія технічних збоїв у великих компаніях

Проблеми Apple виникли на тлі інших масштабних технічних інцидентів у США.

Зокрема, 16 листопада користувачі низки американських банків, включно з JPMorgan Chase, зіткнулися із затримками грошових переказів та проблемами доступу до онлайн-рахунків. JPMorgan пояснив неполадки технічною помилкою, не пов'язаною з кібербезпекою.

Минулого тижня масштабний збій також стався у Microsoft. Проблеми зачепили, зокрема, Outlook та інші корпоративні сервіси. Наслідки інциденту компанія усувала кілька днів.

На момент підготовки матеріалу актуальний стан усіх сервісів Apple на 18 листопада незалежно підтвердити не вдалося. Перевірити доступність окремих продуктів можна на офіційній сторінці компанії.