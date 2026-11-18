Із 1 січня 2027 року продавці, які користуються OLX Доставкою, повинні будуть підтверджувати особу через «Дію». Про це повідомила платформа, пояснюючи нові правила роботи з продавцями. Зміни пов'язані із законом про оподаткування доходів через цифрові майданчики. Для більшості користувачів додаткових податкових витрат не передбачено: продажі товарів на суму до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування.

OLX змінює правила для продавців з 2027 року. Фото: відкриті джерела

Навіщо продавцям потрібна «Дія»

Верифікація дасть змогу OLX ідентифікувати продавців для виконання вимог нового законодавства. Платформи мають передавати податковій інформацію про доходи користувачів, отримані від продажу товарів та інших операцій.

Йдеться саме про підтвердження особи, а не про автоматичне нарахування податку. Покупцям проходити таку процедуру не потрібно. За інформацією OLX, для них умови користування сервісом не зміняться.

Коли доведеться платити податок

З 1 січня 2027 року дохід фізичних осіб від продажу товарів через цифрові платформи оподатковуватиметься за новими правилами. Не сплачувати податок можна буде з річного доходу в межах 2000 євро. Кількість продажів у цьому випадку не обмежується, подавати декларацію також не потрібно.

Якщо дохід перевищить встановлений поріг, застосовуватиметься ставка 10% ПДФО. Військовий збір додатково не стягуватимуть.

Для порівняння, до запровадження спеціального режиму оподаткування доходів через цифрові платформи діяли загальні правила Податкового кодексу. Зокрема, відповідно до статті 173 ПКУ, дохід фізичної особи від продажу рухомого майна оподатковується ПДФО за ставкою 5%. З урахуванням військового збору загальне податкове навантаження становить 10%.

Із 1 січня 2027 року для доходів від продажу товарів через цифрові платформи запроваджується окремий порядок: річний дохід у межах 2000 євро не оподатковуватиметься, а до суми перевищення застосовуватиметься ставка ПДФО 10% без додаткового військового збору.

За словами голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, понад 95% продавців отримують дохід у межах неоподатковуваного ліміту. Тобто переважна більшість користувачів, які продають речі через онлайн-майданчики, не повинна буде сплачувати цей податок.

Що буде, якщо продавати на кількох майданчиках

Ліміт у 2000 євро діятиме для сукупного доходу від продажів на різних цифрових платформах. Кожен майданчик звітуватиме про операції, проведені через його сервіс, тому повну картину доходів продавця матиме податкова.

Якщо людина перевищить неоподатковуваний поріг через продажі на кількох платформах, ДПС зможе визначити суму податку з урахуванням усіх отриманих даних.

За роз'ясненням податкової служби, продавець отримає податкове повідомлення-рішення. Після цього матиме 60 днів, щоб сплатити визначену суму.

Чи стосуються зміни підприємців

Новий порядок не змінює правил оподаткування фізичних осіб — підприємців. Їхні продажі через OLX Доставку також включатимуть до річної звітності платформи.

Окремо варто враховувати, що звітність і сплата податку мають різні критерії. Зокрема, у матеріалах Мінфіну зазначено, що дані про продавців, які здійснили до 30 операцій на рік і отримали до 2000 євро, не включатимуть до звіту платформ. Тому сам факт потрапляння інформації до звітності не означає, що людина обов'язково повинна буде сплатити податок.

Коли почнуть діяти нові правила

Закон № 4903-IX Верховна Рада ухвалила 9 червня 2026 року. Чинності він набрав 23 жовтня 2026 року, а основні положення щодо оподаткування доходів через цифрові платформи почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року.

До кінця 2026 року оператори платформ мають зареєструватися в Державній податковій службі. Перший міжнародний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових майданчиків запланований на 2028 рік. Він стосуватиметься операцій за 2027 рік.

Закон передбачає єдину ставку 10% для оподатковуваних доходів. Як пояснював Мінфін під час підготовки змін, новий механізм має спростити сплату податків через цифрові платформи. У відомстві зазначали: «Для фізичних осіб запроваджується єдиний платіж у розмірі 10%».

Для продавців OLX найближча практична зміна стосуватиметься саме підтвердження особи через «Дію». Податкові зобов'язання виникатимуть не через сам факт користування OLX Доставкою, а залежно від отриманого за рік доходу та встановленого законом ліміту.