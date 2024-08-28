Железняк: Мінфін у понад двічі знизив очікування надходжень від закону про підвищення податків

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту № 11416-д про підвищення податків — зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«Щодо ресурсу № 11416д, то він значно зменшився. Більше ніж у два рази. У 2024-му році замість 125 млрд грн, то вже зараз планують зібрати 57,8 млрд грн», — зазначив він.

Зокрема, від підвищення військового збору очікують залучити до бюджету 27,3 млрд грн, від податку 50% на банки — 27,3 млрд грн, від збільшення податків на 1−2 групу ФОП — 1,7 млрд грн, від авансових внесків на АЗС — 1 млрд грн.

Також, за словами Железняка, дві норми законопроєкту не встигнуть дати ефект в цьому році - запровадження 1% військового збору на ФОП 3 групи та підвищення податку на прибуток фінансових установ до 25%.

До того ж впали очікування надходжень від законопроєкту на 2025 рік — з 350 млрд до 136 млрд грн.

Нагадаємо

26 серпня Железнякоприлюднив доопрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків (№ 11416), який передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.

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Водночас у законопроєкті залишилися норми про підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП (мінімальної заробітної плати), ВЗ у розмірі 1% для третьої групи платників єдиного податку, а також установлення щомісячних авансових внесків для АЗС (у новій редакції).

Зі свого боку Гетманцев акцентував, що відмова від ініціативи 1% податку з обороту підприємств у доопрацьованому законопроєкті не привела до підвищення податку на додану вартість (ПДВ), яке обговорювалося як альтернатива. За його словами, уряд також прибрав із законопроєкту ВЗ на «предмети розкоші».

Згідно з текстом документа, Кабмін вирішив також відмовитися від зниження порогу безмитних посилок з-за кордону з EUR150 до EUR45.

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«Якщо порахувати, скільки цього року принесе додаткових коштів доопрацьований урядовий законопроєкт, то вийде точно менше ніж 125 млрд грн. (…) Не маю розрахунків, але схоже, що на 30−40 млрд грн зменшили очікування мінімум», — зазначив Железняк.