З січня 2027 року британські домогосподарства можуть отримати значно вищі рахунки за електроенергію та газ. За прогнозом аналітиків, витрати типового домогосподарства на енергоносії зростуть на 26% і сягнуть 2166 фунтів стерлінгів на рік. Нове подорожчання відбувається на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, який посилює тиск на енергетичні ринки та розганяє інфляцію.
Британців попередили про різке подорожчання комунальних послуг: ціни можуть зрости на чверть
На скільки можуть зрости рахунки за електроенергію та газ
За оцінкою аналітичної компанії Cornwall Insight, із січня граничний рівень цін на газ та електроенергію у Великій Британії може зрости на 26%. Для типового домогосподарства це означатиме збільшення середніх річних витрат на 443 фунти стерлінгів, до 2166 фунтів.
Цей прогноз виявився значно вищим за попередню оцінку компанії, оприлюднену наприкінці вересня. Тоді аналітики очікували, що граничний рівень цін підвищиться на 16% і становитиме 1999 фунтів на рік.
Переглянути прогноз довелося через подорожчання газу на ринках у жовтні. На ситуацію вплинули загострення конфлікту на Близькому Сході та побоювання щодо рівня запасів газу в європейських сховищах.
Остаточний рівень цін на електроенергію та газ на період із січня до березня має визначити британський енергетичний регулятор Ofgem. Його рішення очікується наступного тижня.
Інфляція у Британії прискорилася до максимуму за рік
Новий прогноз щодо комунальних витрат з'явився після публікації жовтневої статистики інфляції. За даними Управління національної статистики Великої Британії (ONS), споживчі ціни за рік зросли на 3,6%. У вересні цей показник становив 3,5%.
Жовтневе прискорення інфляції пов'язане, зокрема, з подорожчанням пального. Ціни на бензин зросли, а дизельне пальне досягло рекордного рівня.
Попри це, інвестори дещо знизили очікування щодо чергового підвищення процентної ставки Банком Англії у грудні. Якщо раніше ймовірність такого рішення оцінювали у 90%, то після публікації статистики вона знизилася до 80%.
Банк Англії очікує подальшого зростання цін
У Банку Англії попередили, що інфляція може продовжити зростати до середини наступного року. Регулятор пояснює це ціновим тиском, який уже формується в економіці через подорожчання енергоносіїв.
На початку листопада британський центробанк підвищив базову процентну ставку з 3,75% до 4%. Це стало першим таким рішенням за три роки.
У регуляторі пояснили, що підвищення ставки має обмежити вплив дорожчої енергії на ціни інших товарів і послуг. Банк Англії також підтвердив намір повернути інфляцію до цільового рівня 2% і втримати її на цій позначці.
Як британський уряд планує підтримати населення
На тлі очікуваного подорожчання енергоносіїв уряд Великої Британії передбачив додаткову фінансову допомогу домогосподарствам.
У січні близько 20 млн домогосподарств, житло яких належить до категорій council tax від A до D, мають отримати одноразову виплату в розмірі 100 фунтів стерлінгів. На програму виділили 2,6 млрд фунтів. Гроші перерахують безпосередньо на банківські рахунки отримувачів.
Ця допомога доповнить програму Warm Home Discount. У її межах близько 6 млн домогосподарств в Англії, Уельсі та Шотландії отримують знижку 150 фунтів на зимові рахунки за енергоносії.
Крім того, уряд продовжив дію рішення про скасування 5% ПДВ на рахунки за електроенергію для 29 млн домогосподарств до липня. За оцінками Міністерства фінансів, це дасть змогу заощаджувати близько 50 фунтів на рік.
Коментарі - 7
дива їм збільшувати тарифи на електрику, апелюючи зростанням вартості бензину.
Ты же сам писал —
Qwerty1999 17 листопада 2026, 11:43
Да и ты от них не отстаёшь, если знаешь все тексты их выступлений.
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…понятно! «эксперт -не аноним» как обычно -.аби шо ляпнуть!!!
А вы сами читали первоисточники этой «новости»???
Уверен что не читали!!!
(а зачем… умолчу, кому выгодно распространять подобную ахинею)
И так —
1
BoE, in new statement on CPI data, says inflation to rise further
https://www.reuters.com/world/uk/boe-new-statement-cpi-data-says-inflation-rise-further-2026−11−18/
.«The MPC (Monetary Policy Committee) raised Bank Rate two weeks ago to limit how much higher energy costs affect other prices, and will continue to set interest rates to make sure inflation returns to the 2% target and stays there.».
2
Energy bills in Great Britain forecast to rise by 26% to £2,166 from January
https://www.theguardian.com/money/2026/nov/18/energy-bills-great-britain-forecast-rise
…The energy price rise will come as a blow to the government after the chancellor, John Healey, promised to set «a new course to get energy costs down in line with Europe» in his maiden budget last month.
…
.Alongside a string of measures to lower costs over the long term, Healey promised «breathing space» to struggling households this winter through a one-off payment of £100 in January for 20 million households in council tax bands A to D.
The £2.6bn «household energy payment» will go directly into bank accounts to «take the pressure off in the coldest months and see people through to the spring», according to Healey.
The payment will be in addition to the warm home discount, which offers about six million means-tested households in England, Wales and Scotland £150 off winter fuel bills.
The move follows a string of cuts to electricity levies over the past year, which have shaved about £150 a year off costs. The Treasury also promised to keep the 5% VAT levy off electricity bills for 29 million households until July, extending the annual savings to £50 a year…
Рекомендую очень внимательно прочитать оригинал !!!
…оказывается «зрада» не только у нас, а и в Англии!