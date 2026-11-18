З січня 2027 року британські домогосподарства можуть отримати значно вищі рахунки за електроенергію та газ. За прогнозом аналітиків, витрати типового домогосподарства на енергоносії зростуть на 26% і сягнуть 2166 фунтів стерлінгів на рік. Нове подорожчання відбувається на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, який посилює тиск на енергетичні ринки та розганяє інфляцію.

На скільки можуть зрости рахунки за електроенергію та газ

За оцінкою аналітичної компанії Cornwall Insight, із січня граничний рівень цін на газ та електроенергію у Великій Британії може зрости на 26%. Для типового домогосподарства це означатиме збільшення середніх річних витрат на 443 фунти стерлінгів, до 2166 фунтів.

Цей прогноз виявився значно вищим за попередню оцінку компанії, оприлюднену наприкінці вересня. Тоді аналітики очікували, що граничний рівень цін підвищиться на 16% і становитиме 1999 фунтів на рік.

Переглянути прогноз довелося через подорожчання газу на ринках у жовтні. На ситуацію вплинули загострення конфлікту на Близькому Сході та побоювання щодо рівня запасів газу в європейських сховищах.

Остаточний рівень цін на електроенергію та газ на період із січня до березня має визначити британський енергетичний регулятор Ofgem. Його рішення очікується наступного тижня.

Інфляція у Британії прискорилася до максимуму за рік

Новий прогноз щодо комунальних витрат з'явився після публікації жовтневої статистики інфляції. За даними Управління національної статистики Великої Британії (ONS), споживчі ціни за рік зросли на 3,6%. У вересні цей показник становив 3,5%.

Жовтневе прискорення інфляції пов'язане, зокрема, з подорожчанням пального. Ціни на бензин зросли, а дизельне пальне досягло рекордного рівня.

Попри це, інвестори дещо знизили очікування щодо чергового підвищення процентної ставки Банком Англії у грудні. Якщо раніше ймовірність такого рішення оцінювали у 90%, то після публікації статистики вона знизилася до 80%.

Банк Англії очікує подальшого зростання цін

У Банку Англії попередили, що інфляція може продовжити зростати до середини наступного року. Регулятор пояснює це ціновим тиском, який уже формується в економіці через подорожчання енергоносіїв.

На початку листопада британський центробанк підвищив базову процентну ставку з 3,75% до 4%. Це стало першим таким рішенням за три роки.

У регуляторі пояснили, що підвищення ставки має обмежити вплив дорожчої енергії на ціни інших товарів і послуг. Банк Англії також підтвердив намір повернути інфляцію до цільового рівня 2% і втримати її на цій позначці.

Як британський уряд планує підтримати населення

На тлі очікуваного подорожчання енергоносіїв уряд Великої Британії передбачив додаткову фінансову допомогу домогосподарствам.

У січні близько 20 млн домогосподарств, житло яких належить до категорій council tax від A до D, мають отримати одноразову виплату в розмірі 100 фунтів стерлінгів. На програму виділили 2,6 млрд фунтів. Гроші перерахують безпосередньо на банківські рахунки отримувачів.

Ця допомога доповнить програму Warm Home Discount. У її межах близько 6 млн домогосподарств в Англії, Уельсі та Шотландії отримують знижку 150 фунтів на зимові рахунки за енергоносії.

Крім того, уряд продовжив дію рішення про скасування 5% ПДВ на рахунки за електроенергію для 29 млн домогосподарств до липня. За оцінками Міністерства фінансів, це дасть змогу заощаджувати близько 50 фунтів на рік.