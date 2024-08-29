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29 серпня 2024, 16:10

Комітет ВР підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт № 11400 щодо оподаткування кешбеку у межах економічної платформи «Зроблено в Україні». Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт № 11400 щодо оподаткування кешбеку у межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Згідно із документом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту «Зроблено в Україні».

Читайте: До «Національного кешбеку» долучаться найбільші мережі супермаркетів

Що відомо про програму

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Читайте: Комерційні банки долучатимуться до держпрограми «Національний кешбек» — банкір

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», починаючи з 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія».

Як стати учасником програми

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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