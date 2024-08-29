Комітет ВР підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

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Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Згідно із документом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту «Зроблено в Україні».

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Що відомо про програму

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

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Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», починаючи з 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія».

Як стати учасником програми