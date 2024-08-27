Комерційні банки долучатимуться до держпрограми «Національний кешбек» — банкір

До кінця 2024 року до державної програми «Національний кешбек» може долучитися більшість комерційних банків, щонайменше 50% виробників товарів широкого вжитку, до ⅔ великих ритейлерів (мереж супермаркетів, великих спеціалізованих магазинів тощо), а також принаймні ⅓ користувачів банківських карток. Таку думку висловила Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банку.

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Національний кешбек

2 вересня 2024 року запрацює анонсована Президентом України програма «Національного кешбеку», відповідно до якої громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

За словами банкіра, завданнями програми є стимулювання розвитку вітчизняних виробників широкого спектра товарів, заохочення громадян купувати саме українські товари з вигідними цінами, а також розвиток безготівкових розрахунків, адже кешбек буде нараховуватися на покупки, здійснені банківською карткою.

«Дана програма може, з одного боку, стимулювати вітчизняних виробників до популяризації власних товарів, фактично рекламуючи їх в державній платформі „Дія“ (купувати українське стане модним), а з іншого, — збільшити зацікавлення громадян в придбанні товарів саме вітчизняного виробника (купувати українське стане вигідним)», — наголосила фахівець.

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Як працюватиме програма

Покупець має відкрити спеціальну картку для повернення коштів за покупку товару в банку, який є учасником програми, та надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, що долучились до програми.

Покупцеві слід оновити мобільний застосунок «Дія», обрати послугу «Національний кешбек» та вказати цю спеціальну карту для подальшого зарахування кешбеку.

За дотримання цих умов при здійсненні оплати картою покупець отримуватиме повернення певної суми від вартості товару із зарахуванням її на спеціальну карту. При цьому кешбек можна буде витратити на придбання медичних товарів, сплатити комунальні послуги, послуги мобільного зв’язку, сплатити за транспорт, певні розваги (кіно, спорт, заклади харчування), задонатити ЗСУ тощо.

Банкір повідомила, що вагома частина банків надає сервіси кешбеку і це вже не є новиною.

«Наразі банківський кешбек є дуже популярним у клієнтів. Цей сервіс дає змогу клієнту щомісяця обирати категорії товарів та послуг, за яким може отримати повернення коштів у розмірі від 1% до 5%. Іншими словами, кешбек вже не є чимось екстраординарним, натомість це додатковий ефективний механізм лояльності та залучення нових клієнтів», — підкреслила Довгальська.

Вона розповіла, що для потенційних покупців, що вже зараз зацікавлені в поверненні коштів за здійснені покупки, необхідно обрати банк-учасник програми «Національний кешбек» та відкрити в ньому спеціальну картку.

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«Завдання банку — максимально спростити участь клієнтів у цій державній програмі. Йдеться про «необтяжливий» процес відкриття спеціальної карти, максимальна прозорість та інформування клієнтів про цю програму», — резюмувала Довгальська.