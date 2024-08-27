Стартувала реєстрація виробників на участь у програмі «Національний кешбек»

Починаючи з 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія». Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Умови програми

Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва.

Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі.

Як стати учасниками програми

1) Увійти на порталdiia.gov.ua;

2) Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження»;

3) Авторизуватися електронним підписом;

4) Ознайомитися з умовами програми;

5) Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

повна назва

коротка назва

EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;

брендова назва

6) Підписати заяву електронним підписом;

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи — 28 серпня.

Що потрібно продавцям

Подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія.

Потрібно зайти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» і обрати Перелік продавців.

Заповнити форму і вказати дані про підприємство.

До заявки потрібно додати:

перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID

перелік адрес, де продається товар

банк

сайт

бренд

Перевірити заяву, підписати електронним підписом.

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«Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. В програмі можуть брати участь торгові мережі та магазини, в тому числі онлайн-магазини, які є на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків. Також продавцю потрібно налаштувати РРО, аби фіскальний чек містив штрих-код товару», — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Як отримати кешбек

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.