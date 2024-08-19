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19 серпня 2024, 14:28

Влада переписує законопроєкт про підвищення податків — Forbes

Урядовий законопроєкт про підвищення податків, скоріше за все, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня. У нього досі вносять зміни, пише Forbes з посиланням на співрозмовників у парламенті та Міністерстві фінансів.

Урядовий законопроєкт про підвищення податків, скоріше за все, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня.

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Що планують замінити

  • податок на оборот для юридичних осіб за ставкою 1%, ймовірно, замінять на підвищення ПДВ. Обговорюється підвищення на три-чотири відсоткових пункти — до 23−24%;
  • авансовий платіж для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об'єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

Збільшення військового збору залишається

Плани зі збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів залишаються в силі.

Для фізосіб ставка збільшиться з 1,5% до 5%, для ФОПів: третя група — 1% від доходу, решта груп — 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць (за поточного рівня мінімалки платити доведеться 800 грн на місяць).

Податок на посилки вартістю до 150 євро теж залишається на порядку денному.

Також велика ймовірність, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+60
Sergіy Podik
Sergіy Podik
19 серпня 2024, 15:01
#
Кінець епохи бідності…
+
+60
Бедный папа
Бедный папа
19 серпня 2024, 15:09
#
7 марта 2022 года «На время военного положения откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить. Все это — на время военного положения и еще минимум на год после его завершения», — сообщил Президент.
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0
oldman54
oldman54
19 серпня 2024, 15:25
#
Неначаси сложные решения по сокращению гос аппарата который уже доказал свое вредительство на всех уровнях

гусь все меньше, а пера должен давать больше
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