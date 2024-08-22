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22 серпня 2024, 20:00

Головне за четвер: Рекордні ціни на золото, телемедицина в Україні та «Автоцивілка» на «Мінфін»

Нові рекорди цін на золото: чи варто його купувати, сподіваючись на подальше зростання

Золото продовжує свій карколомний зліт: цього року благородний метал уже подорожчав на 21%, і на 32% — за останній рік. Такі високі показники дозволили золоту стати одним із небагатьох основних класів активів, які досягли нових історичних максимумів. На відміну від попередніх «бичачих» ринків золота, нинішнє ралі відбувається в унікальних умовах. Але головне питання, яке хвилює інвесторів, — як довго зберігатиметься «бичачий ринок».

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Джерело: Мінфін
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