Головне за четвер: Рекордні ціни на золото, телемедицина в Україні та «Автоцивілка» на «Мінфін»

Золото продовжує свій карколомний зліт: цього року благородний метал уже подорожчав на 21%, і на 32% — за останній рік. Такі високі показники дозволили золоту стати одним із небагатьох основних класів активів, які досягли нових історичних максимумів. На відміну від попередніх «бичачих» ринків золота, нинішнє ралі відбувається в унікальних умовах. Але головне питання, яке хвилює інвесторів, — як довго зберігатиметься «бичачий ринок».

«Мінфін» запускає на сайті сервіс оформлення страхового поліса «Автоцивілка»

Визначитися зі страховою компанією для оформлення «Автоцивілки» зазвичай складно, адже продукт обов'язковий та стандартизований, а основна відмінність, яка першою привертає до себе увагу при виборі — ціна.

Телемедицина в Україні: хто лікується віддалено та скільки це коштує

В Україні набирає обертів телемедицина. Окремі клініки намагалися розкрутити цей напрямок ще до війни, але саме останні два роки він став справді популярним. «Мінфін» розбирався, як працює телемедицина в Україні, скільки це коштує, і наскільки ефективним є «віддалене» лікування.

Падіння курсу євро: Що відбувається? Що буде з курсом євро? Чи скуповувати зараз євро? (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Падіння курсу євро

Чому росте курс євро?

Що буде з курсом євро?

Чи варто зараз скуповувати євро?

Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 серпня

Навіщо путін хоче прокачувати азербайджанський газ нашою ГТС

Азербайджанський газ виходить на перший план у внутрішньоукраїнських дискусіях. Про що путін домовився з Алієвим, у чому інтереси Європи, та що з цього може отримати Україна, розповів головний експерт із питань вивчення росії Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. «Мінфін» публікує основні тези його першого та другого дописів.