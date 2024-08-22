Телемедицина в Україні: хто лікується віддалено та скільки це коштує

В Україні набирає обертів телемедицина. Окремі клініки намагалися розкрутити цей напрямок ще до війни, але саме останні два роки він став справді популярним. «Мінфін» розбирався, як працює телемедицина в Україні, скільки це коштує, і наскільки ефективним є «віддалене» лікування.

Що таке телемедицина й як вона влаштована

Телемедицина — це комплекс технологій, які дозволяють організувати онлайн-консультації, зв'язувати лікаря з пацієнтами, проводити навчання медперсоналу. Фактично для пацієнтів йдеться про звичайний прийом лікаря, але хіба що віддалений. Лікар може не лише проконсультувати та відповісти на ваші запитання, але й отримати результати аналізів, обстежень, виписати електронний рецепт тощо. Тобто телемедицина практично замінює очні консультації, хіба що лікар не зможе оглянути хворого.

В Україні телемедицину намагалися розкрутити щонайменше останні десять років. З цим напрямом активно експериментували приватні клініки, які організовували онлайн-консультації із іноземними лікарями. Але великого поширення телемедицина тоді так і не набула.

Ситуація різко змінилася з початком війни.

По-перше, почав зростати попит на онлайн-консультації. Потрапити на віддалений прийом до лікаря хочуть біженці, які виїхали до Європи та забезпечені місцевими медстраховками, але не хочуть відмовлятися від української медицини (і чекати, доки потраплять на прийом до лікарів у країні перебування). Крім того, телемедициною активно користуються й громадяни, які залишаються в Україні. Скажімо, мешканці віддалених сіл та невеликих міст.

«Розвиток телемедицини в Україні в умовах повномасштабного вторгнення набув особливої актуальності. За даними МОЗ, станом на липень цього року було пошкоджено або знищено 1 850 медустанов, із них 214 знищені повністю.

До війни в нашій країні налічувалося 3 350 медичних закладів, це означає, що постраждало понад 55%. Така масштабна втрата медичної інфраструктури стала одним із ключових чинників, які прискорили розвиток телемедицини. Адже це дозволяє частково компенсувати втрату «традиційних» медустанов та забезпечити людей необхідною медичною підтримкою", — розповіли «Мінфіну» в мережі «Аптека 9−1−1».

Ця компанія запровадила сервіс телемедицини ще у 2019 році, і пояснює, що за п'ять років ним скористалися понад 100 тисяч пацієнтів.

У мережі «Аптека 9−1−1» називають декілька чинників, що стимулюють розвиток телемедицини:

Розвиток технологій та розповсюдження смартфонів, що робить доступним спілкування з лікарем на відстані.

Зручність сервісу — можливість отримати консультацію в режимі 24/7 без необхідності відвідувати поліклініку чи лікарню.

Воєнний стан в Україні, який нерідко ускладнює доступ до традиційних медичних послуг.

Потреба медичної допомоги для українців, які виїхали за кордон.

Загальна тенденція диджиталізації послуг, яку прискорила пандемія коронавірусу.

«Телемедицина — це дуже цікаво. У цей напрям зараз активно йдуть і приватні клініки, і аптеки, і фармацевтичні маркетплейси. Для пацієнтів це можливість отримати і первинну консультацію, й іншу думку, скоригувати лікування, провести аналітику досліджень, отримати рецепт на ліки (у тому числі безкоштовні за програмою „Доступні ліки“) та, не виходячи з дому, безкоштовно замовити препарат», — каже «Мінфіну» керівник Агентства медичного маркетингу та засновник liki.ua Юрій Чертков.

Коли онлайн-прийом у лікаря оплатить держава

Багато що вирішує також доступність обладнання для організації телемедицини, особливо — у державному секторі медицини.

В Україні минулого року було ухвалено закон про телемедицину, який прописує запровадження онлайн-технологій у систему охорони здоров'я.

За даними МОЗ, із початку війни Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги обладнання та технологій для телемедицини на $4 млн. Причому йдеться не лише про онлайн-прийоми пацієнтів.

У декількох лікарнях вже встановлені віртуальні операційні, що дозволяє хірургам із інших медустанов консультувати безпосередньо під час проведення операції. А близько 200 клінік можуть дистанційно моніторити стан вагітності (за рахунок портативних діагностичних комплексів). У 30 лікарнях встановлені телемедичні платформи, які дозволяють пацієнтам самостійно проводити базові обстеження — вимірювання температури, тиску, кардіограму тощо.

Загалом послуги з телемедицини надають близько 330 медустанов, — відзвітували у МОЗ.

Цього року зросла кількість телемедичних послуг, які оплачуються за програмою медичних гарантій (тобто безкоштовні для пацієнтів). Вони увійшли до 31 із 41 пакетів медпослуг, що втричі більше, ніж у 2023 році.

Як зазначили в МОЗ, розробляються функціональні можливості електронної охорони здоров'я для застосування телемедицини у трьох напрямах: телеконсультування, телеметрії (базові обстеження, які пацієнт може провести самостійно, а дані отримає лікар) та телерадіології (аналіз результатів обстежень, наприклад, КТ або МРТ, в тому числі із залученням штучного інтелекту).

Це дозволяє українцям отримувати послуги з телемедицини безкоштовно не лише у державних, а й у приватних клініках, які мають договори з Національною службою охорони здоров'я (НСЗУ).

Наприклад, як зазначають у клініці Dr. Voice, вони мають договір із НСЗУ і надають первинні медпослуги (консультація лікаря, електронні направлення, видача лікарняних, рецепти на ліки) безкоштовно. Щоправда, для цього потрібно укласти декларацію із сімейним лікарем клініки.

Якщо такої немає, послуга коштує 690 гривень. «Потрібно попередньо записатися, і лікар вийде з вами на зв'язок», — повідомили в клініці.

У мережі «Аптека 9−1−1» кажуть, що їх партнер — ТОВ «УЦТ» («Український центр телемедицини») — надає послуги медичної допомоги. Штат лікарів налічує 10 спеціалістів: сімейні лікарі та педіатр. Консультації — безкоштовні, а звернутися до лікарів можна необмежену кількість разів (згідно з ліцензією МОЗ від 31.08.2018 року).

В «Універсум Клінік» розповіли, що можлива онлайн-консультація терапевта, педіатра, гінеколога, дерматолога, дієтолога, мамолога та інших фахівців. «Наші фахівці намагатимуться вирішити проблему дистанційно. Якщо ж такий формат не зможе гарантувати успішного лікування, лікар про це повідомить, і пацієнт зможе записатися на очний прийом», — зазначають у клініці. Онлайн-консультація у цій клініці коштує 780 гривень (очна — 880 гривень).

Загалом у приватних клініках онлайн-консультації коштують від 500 до 1000 гривень, що на 10−30% дешевше, ніж звичайні прийоми у лікаря.

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Лікуватися по телефону чи бігти до лікаря?

Юрій Чертков каже, що телемедицина вирішує 80% проблем. Але є й такі, що потребують візиту до лікаря.

У яких випадках варто «лікуватися онлайн», а коли краще все ж таки потрапити на звичайний прийом до лікаря?

В «Універсум Клінік» радять звертатися до лікаря онлайн у таких випадках:

підвищення температури, особливо у дитини;

ознаки ГРВІ — нежить, кашель, біль у горлі;

розлади травлення — поганий апетит, нудота тощо;

головний біль;

біль у суглобах, спині;

травми, за винятком відкритих переломів та черепно-мозкових травм;

зміни у самопочутті, хронічна втома;

перепади настрою, депресія.

У мережі «Аптека 9−1−1» розповіли, що пацієнти найчастіше звертаються за онлайн-консультаціями при таких поширених проблемах, як застуда, головний біль, розлади травлення тощо.

«Також популярними є звернення за розшифровкою аналізів, підбором лікування, отриманням альтернативної думки лікаря та консультацій щодо підбору ліків.

Отримати онлайн-консультацію можна кількома способами:

Через сайт apteka911.ua/ua/telemedicine: по телефону та в чаті

Через чат-бот «Аптека 9−1−1 бот» у Viber або Telegram: в чаті, або замовивши дзвінок або відеодзвінок через Е-рецепт

У приміщеннях аптек у Києві та Борисполі, де є Медцентри Doctor 9−1−1 з послугою консультації лікаря з відео.

Онлайн-консультації дуже доречні для первинної медичної допомоги, отримання консультацій щодо результатів аналізів, підбору препаратів, питань здоров'я та краси. Такий формат дозволяє отримати кваліфіковані рекомендації протягом двох годин у зручний час і без необхідності відвідувати медустанову", — зазначають у мережі «Аптека 9−1−1».

У мережі також пояснили, як українці можуть отримати електронний рецепт онлайн, у тому числі за програмою «Доступні ліки»:

пацієнт замовляє консультацію на сайті або через сервіс «е-рецепт» у боті «Аптека 9−1−1 бот»;

лікар проводить консультацію та за необхідності пропонує зробити додаткові обстеження;

пацієнт отримує повідомлення з кодом підтвердження та номером електронного рецепта на свій мобільний телефон;

за цим рецептом можна купити ліки у будь-якій аптеці України або замовити онлайн.

При цьому, як зазначили у мережі «Аптека 9−1−1», є й обмеження для телемедицини.

«Якщо пацієнт інформує про симптоми, які вимагають огляду чи негайної медичної допомоги, лікарі УЦТ рекомендують звернутися очно до сімейного лікаря, педіатра, або вузьких фахівців, або викликати «Швидку допомогу». «У деяких випадках вкрай необхідні додаткові обстеження, які неможливо провести дистанційно», — пояснили в компанії.

В «Універсум Клінік» говорять і про технічні нюанси телемедицини.

Зіпсувати онлайн-консультацію можуть поганий зв'язок, недостатньо якісне обладнання у пацієнта (скажімо, погана камера, яка не дозволяє лікарю оцінити зовнішній вигляд хворого, колір шкірних покривів та інші особливості, важливі для встановлення діагнозу), збої під час проведення сеансу тощо.