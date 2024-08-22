Нові рекорди цін на золото: чи варто його купувати, сподіваючись на подальше зростання

Золото продовжує свій карколомний зліт: цього року благородний метал уже подорожчав на 21%, і на 32% — за останній рік. Такі високі показники дозволили золоту стати одним із небагатьох основних класів активів, які досягли нових історичних максимумів. На відміну від попередніх «бичачих» ринків золота, нинішнє ралі відбувається в унікальних умовах. Але головне питання, яке хвилює інвесторів, — як довго зберігатиметься «бичачий ринок».

Чому золото не мало шансу дешевшати

Фінансовий світ не припиняє лихоманити з часів пандемії. Епоха коронавірусу у 2020—2021 роках випустила інфляційного джина. Масована «заливка» грошима світової економіки центральними банками розвинених країн спровокувала серйозні економічні диспропорції у всьому світі, прискорення зростання цін та вартості робочої сили, подорожчання логістики доставки товарів та значне збільшення вартості багатьох активів.

Це водночас тішило інвесторів збільшенням дивідендів та засмучувало, оскільки всі вони розплачувалися за це глобальним подорожчанням вартості життя у своїх країнах.

Фактично у період пандемії різною мірою подорожчали більшість інвестиційних активів. Найобережніші з інвесторів розуміли, що це зростання не може бути нескінченним, і що період корекції не за горами. А тому вони почали йти в золото, зростання якого підтримали і центробанки багатьох країн, скуповуючи його до своїх резервів.

Топ-10 країн за розміром золотих запасів у другому кварталі 2024 року

Місце Країна Золоті запаси (т) Золоті резерви (млн $) 1 США 8 133,46 609 527,85 2 Німеччина 3 351,53 251 166,13 3 Італія 2 451,84 183 742,52 4 Франція 2 436,97 182 628,35 5 рф 2 335,85 175 050,59 6 Китай 2 264,32 169 689,52 7 Японія 845,97 63 397,87 8 Індія 840,76 63 007,20 9 Нідерланди 612,45 45 897,75 10 Туреччина 584,93 43 834,93

За даними Forbes

Період довгострокового зростання золота міг завершитися у першому півріччі 2022 року, коли світовий «друкарський верстат» почав працювати менш активно, і вже навіть намічалися перші ознаки швидкої корекції цін на ринку дорогоцінних металів у другій половині 2022 року. Але початок повномасштабної війни росії проти України та різке посилення напруженості у відносинах між США та Китаєм не дали цьому статися. Потім дров до ватри вже у 2024 році підкинуло нове військове вогнище «Іран-Палестина-Ізраїль».

На тлі швидкого початку циклу зниження відсоткових ставок Федрезерва з перспективою схожого сценарію і з боку ЄЦБ більшість консервативних інвесторів знову звернули свій погляд на «актив-притулок» — золото. І це дало новий імпульс зростанню цін на «жовтий» метал.

Ціни на золото (2020 р. — серпень 2024 р.)

В результаті наприкінці серпня 2024 року маємо новий абсолютний рекорд ціни на золото — понад $2 551 за унцію. За такої спотової ціни однієї тройської унції золота (31,105 г) уперше у світовій історії стандартний золотий злиток вагою 400 унцій став коштувати дорожче за $1 млн. Б'є всі рекорди і світовий попит на золоті інвестиційні монети. Продовжують нарощувати свої запаси золота і центральні банки, що також підтримує високий рівень попиту та ціну на золото.

Загалом із початку епідемії коронавірусу (офіційно визнана ВООЗ пандемією з 11 березня 2020 року) до 21 серпня 2024 року золото подорожчало на $1 021,8 на унції — з $1 529,5 до $2 551,3. А з початку цього року до моменту написання статті — на $505,7.

У цій ситуації перед інвесторами постає резонне питання: чи перегріта нинішня ціна на золото, і чи невдовзі настане коригування цінників на «жовтий» метал?

Чи варто робити ставку на подальше зростання цін

Почнемо з того, що наразі є достатньо факторів, які грають проти подальшого зростання ціни на шляхетний метал.

Заморожування західними країнами російських резервів у доларі та євро, а також загроза санкцій США країнам, які підтримують активну торгівлю з росією, створюють для агресора проблему розрахунків із партнерами. Багато з тих країн, які продовжують працювати з рф, можуть без особливої публічності приймати золото як оплату за свої товари та послуги. Наприклад, той же Китай та Індія, які традиційно є найбільшими покупцями фізичного золота у світі.

Закриваючи частково свої потреби в монетарному золоті розрахунками з росією, ці країни скорочують попит на нього на інших ринках, що працює, як захисний клапан із неконтрольованого зростання цін на золото у світі.

Крім того, на тлі дорожнечі цього металу та побоювань економічної рецесії у багатьох регіонах світу знижується промислове споживання золота в електронній, хімічній та інших галузях промисловості. Є зміни і в ювелірній галузі, де через зліт світових цін на золото суттєво зріс середній чек вартості таких прикрас. Тому багато ювелірних компаній для виробництва своєї продукції починають активніше використовувати демократичнішу сировину, наприклад, те саме срібло. Це також частково працює проти подальшого значного подорожчання золота на світових майданчиках.

При цьому залишаються і чинники, які, навпаки, женуть «золоті» ціни вгору. Насамперед це подальше зростання геополітичної та військової напруженості у світі, страхи інвесторів перед епохою невизначеності та майбутній початок циклу зниження ставок Федрезервом, із можливим швидким підключенням до цього процесу й ЄЦБ.

Таким чином, перспективи щодо золота точно неоднозначні. Але більшість світових гравців та центробанків поки що ставлять на його подальше поступове зростання. Питання для них лише одне — до яких рівнів цін він спостерігатиметься і коли закінчиться.

Ціновий прогноз

Поки що головними каталізаторами зростання цінників із золота залишиться зростання геополітичних та військових ризиків за збереження все ще високого рівня інфляції в США та ЄС. Ну і, звичайно, майбутні президентські вибори в Штатах, які відбудуться в листопаді. Обидва основні кандидати у президенти США — і Дональд Трамп, і Камала Харріс — декларують політику «сильної» Америки, але насправді позиції в них різні.

Перемога Трампа для інвесторів означає нову епоху досить високого рівня непередбачуваності економічних рішень. На тлі зростаючого американського зовнішнього боргу (нещодавно він перевищив астрономічну позначку у $35 трлн), посилення економічного протистояння між США та Китаєм, дуже тендітного тренду на зниження інфляції, будь-які радикальні дії та рішення уряду США (що завжди було «коником» Трампа) штовхатимуть консервативних інвесторів до ще більшого переходу до «захисних активів», у тому числі й у золото. І це працюватиме на зростання його цінників.

Якщо ж переможе Камала Харріс, то її певні натяки на більше втручання держави в економічне життя США, обмежувальні заходи щодо цін і подібні висловлювання та дії — припадуть до душі консервативним інвесторам, які бачитимуть у цьому більше передбачуваності.

За такого сценарію з тренду щодо золота подібний чинник напруженості піде з порядку денного і зіграє проти зростання цін на золото. І тоді основними драйверами для його зростання залишаться світові геополітичні та військові проблеми, а також безпосередньо вже дата самого рішення ФРС про початок зниження відсоткових ставок та швидкість їх зниження у 2024 — на початку 2025 року.

Виходячи з поточного стану справ станом на останню декаду серпня, прогнозую такий розвиток подій за цінами на золото:

кінець серпня — середина вересня 2024 року — період високої турбулентності цін на золото в межах коридору від $2 320 до $2 770 за унцію з піковими зльотами котирувань перед засіданням ФРС США 18 вересня та у разі посилення військових дій на Близькому Сході.

кінець вересня — перша декада листопада 2024 року — пік напруженості на ринку золота як через політичні перегони, що тривають у США, так і через можливий початок циклу зниження відсоткових ставок в Америці після вересневого засідання Федрезерва. Коридор спотових цін на золото в цей період — від $2 410 до $2 950 унцію. Ситуативне наближення до рівня $3 000 за унцію можливе у разі одночасного поєднання перемоги Трампа на виборах та активного циклу зниження відсоткових ставок ФРС 7 листопада — дати чергового засідання американського регулятора.

друга декада листопада — грудень 2024 року — період «перетравлювання» світовими ринками новин за результатами виборів у США, кадровими призначеннями нової команди у Білому домі, діями Федрезерва з подальшого зниження ставок та можливого підключення до цього ж процесу ЄЦБ на засіданні 12 грудня. Також свій внесок у коливання цін робитимуть поточні економічні новини щодо США та ЄС, геополітична обстановка у світі.

Почнеться період корекції поведінки інвесторів щодо диверсифікації їх вкладень. У тому числі й цін на золото на тлі нових політичних та економічних вхідних даних після напруженого кінця осені. Коридор за золотом на цей період я б позначив у межах від $2 310 до $2 830 за тройську унцію.

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Висновки

потенціал можливого злету цін на золото ще не вичерпано, але корекція за часом дедалі ближче;

але корекція за часом дедалі ближче; ціна золота стає все залежнішою не так від економіки, як від геополітики та воєнної обстановки у світі. І це робить цей актив досить волатильним до кінця 2024 року;

І це робить цей актив досить волатильним до кінця 2024 року; з огляду на підвищену волатильність усіх світових ринків (у тому числі й українського), диверсифікація своїх активів нашому інвестору зараз просто потрібна. У тому числі — і за вкладеннями у дорогоцінні метали. Я б рекомендував українцям поки що тримати в дорогоцінних металах до 10−15% своїх заощаджень. Але не більше, оскільки і на цей ринок найближчим часом чекають серйозні цінові ралі з різними варіантами розвитку подій;

У тому числі — і за вкладеннями у дорогоцінні метали. Я б рекомендував українцям поки що тримати в дорогоцінних металах до 10−15% своїх заощаджень. Але не більше, оскільки і на цей ринок найближчим часом чекають серйозні цінові ралі з різними варіантами розвитку подій; українцям не варто ще забувати, що Верховна Рада найближчим часом готується підвищити низку податків та зборів. У тому числі і на предмети розкоші, до яких належать золоті зливки, золоті пам'ятні та інвестиційні монети, а також золоті ювелірні вироби. Це призведе до загального подорожчання активу для місцевих інвесторів, ще й за рахунок подібних податкових нововведень.