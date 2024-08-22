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22 серпня 2024, 11:18

«Мінфін» запускає на сайті сервіс оформлення страхового поліса «Автоцивілка»

Визначитися зі страховою компанією для оформлення «Автоцивілки» зазвичай складно, адже продукт обов'язковий та стандартизований, а основна відмінність, яка першою привертає до себе увагу при виборі — ціна.

Визначитися зі страховою компанією для оформлення «Автоцивілки» зазвичай складно, адже продукт обов'язковий та стандартизований, а основна відмінність, яка першою привертає до себе увагу при виборі — ціна.

Обираючи поліс легко натрапити на несумлінну компанію, тож щоб допомогти українцям зробити безпомилковий вибір«Мінфін» запускає сервіс оформлення страхового поліса «Автоцивілка» на своєму сайті.

У чому переваги «Автоцивілки» на «Мінфіні»:

  • Бережемо свою репутацію, тому точно впевнені в надійності компаній, які обирали та пропонуємо на сайті;

  • Робимо зручний сервіс — легко порівнювати пропозиції страхових компаній та швидко оформлювати поліс;

  • Додали можливість оплати частинами на 3 платежі через monobank та Приватбанк;

  • Показуємо відкрито чесні відгуки від клієнтів про кожну страхову компанію;

  • Створюємо додаткові знижки від «Мінфіну», які роблять поліс дешевше, ніж в страхових напряму.

Порівнюйте та оформлюйте «Автоцивілку» на «Мінфіні» з додатковою знижкою -17% за промокодом: «ЦИВІЛКА»

Оформити Автоцивілку

Джерело: Мінфін
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