Визначитися зі страховою компанією для оформлення «Автоцивілки» зазвичай складно, адже продукт обов'язковий та стандартизований, а основна відмінність, яка першою привертає до себе увагу при виборі — ціна.
22 серпня 2024, 11:18
«Мінфін» запускає на сайті сервіс оформлення страхового поліса «Автоцивілка»
Обираючи поліс легко натрапити на несумлінну компанію, тож щоб допомогти українцям зробити безпомилковий вибір«Мінфін» запускає сервіс оформлення страхового поліса «Автоцивілка» на своєму сайті.
У чому переваги «Автоцивілки» на «Мінфіні»:
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Бережемо свою репутацію, тому точно впевнені в надійності компаній, які обирали та пропонуємо на сайті;
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Робимо зручний сервіс — легко порівнювати пропозиції страхових компаній та швидко оформлювати поліс;
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Додали можливість оплати частинами на 3 платежі через monobank та Приватбанк;
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Показуємо відкрито чесні відгуки від клієнтів про кожну страхову компанію;
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Створюємо додаткові знижки від «Мінфіну», які роблять поліс дешевше, ніж в страхових напряму.
Порівнюйте та оформлюйте «Автоцивілку» на «Мінфіні» з додатковою знижкою -17% за промокодом: «ЦИВІЛКА»
Оформити Автоцивілку
Джерело: Мінфін
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