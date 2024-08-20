Програму «єОселя» оновили: що змінилося

Тепер програма «єОселя» має полегшені умови для молоді, сертифікати «єВідновлення» можна використовувати як перший внесок та нові можливості для родичів ВПО. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Що змінилося

Нові умови участі в програмі

Раніше громадяни могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва.

Впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості упродовж року:

кандидат може взяти участь у програмі, якщо він та члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на єОселю не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, яке є у власності сім'ї на дату подачі заявки перевищує умови програми єОселя.

Уряд також виключив можливість коштами програми єОселя купувати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури.

Участь в інших державних програмах

Враховуючи запит від громадян з тимчасово окупованих територій, Уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах раніше, відтак:

можна буде взяти участь в єОселі, навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім'ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене або пошкоджене.

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Умови для ВПО

Крім того, член сім'ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (чоловік або дружина, їхні батьки та діти) теж зможуть купити житло для внутрішніх переселенців.

Молодь

Зменшено перший внесок для українців віком до 25 років — тепер він становить 10% (раніше був 20%). Можливість запрацює через 60 днів з дня опублікування цієї постанови.

Сертифікати єВідновлення

Тепер їх можна використовувати як перший внесок для отримання пільгових кредитів за державною програмою кредитування єОселя. Можливість запрацює через 30 днів з дня опублікування цієї постанови.

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Коли це запрацює

Більшість цих змін наберуть чинності через 30 днів з дня їх оприлюднення. Можливість сплати позичальником віком до 25 років включно першого внеску від 10% вартості житла набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цієї постанови, а зміни для сімей ВПО — через 120 днів. Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, діятимуть за старими умовами.