Тепер програма «єОселя» має полегшені умови для молоді, сертифікати «єВідновлення» можна використовувати як перший внесок та нові можливості для родичів ВПО. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Програму «єОселя» оновили: що змінилося
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Що змінилося
- Нові умови участі в програмі
Раніше громадяни могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва.
Впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості упродовж року:
- кандидат може взяти участь у програмі, якщо він та члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на єОселю не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, яке є у власності сім'ї на дату подачі заявки перевищує умови програми єОселя.
Уряд також виключив можливість коштами програми єОселя купувати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури.
- Участь в інших державних програмах
Враховуючи запит від громадян з тимчасово окупованих територій, Уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах раніше, відтак:
- можна буде взяти участь в єОселі, навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім'ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене або пошкоджене.
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- Умови для ВПО
Крім того, член сім'ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (чоловік або дружина, їхні батьки та діти) теж зможуть купити житло для внутрішніх переселенців.
- Молодь
Зменшено перший внесок для українців віком до 25 років — тепер він становить 10% (раніше був 20%). Можливість запрацює через 60 днів з дня опублікування цієї постанови.
- Сертифікати єВідновлення
Тепер їх можна використовувати як перший внесок для отримання пільгових кредитів за державною програмою кредитування єОселя. Можливість запрацює через 30 днів з дня опублікування цієї постанови.
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Коли це запрацює
Більшість цих змін наберуть чинності через 30 днів з дня їх оприлюднення. Можливість сплати позичальником віком до 25 років включно першого внеску від 10% вартості житла набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цієї постанови, а зміни для сімей ВПО — через 120 днів. Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, діятимуть за старими умовами.
Коментарі - 2
1. Damascus 2. Tripoli 3. Algiers 4. Lagos 5. Karachi 6. Dhaka 7. Harare 8. Port Moresby 9. Kyiv 10. Caracas (Economist Intelligence Unit)