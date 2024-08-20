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20 серпня 2024, 16:15

Програму «єОселя» оновили: що змінилося

Тепер програма «єОселя» має полегшені умови для молоді, сертифікати «єВідновлення» можна використовувати як перший внесок та нові можливості для родичів ВПО. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Тепер програма «єОселя» має полегшені умови для молоді, сертифікати «єВідновлення» можна використовувати як перший внесок та нові можливості для родичів ВПО.
Фото: depositphotos

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Що змінилося

  • Нові умови участі в програмі

Раніше громадяни могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва.

Впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості упродовж року:

  • кандидат може взяти участь у програмі, якщо він та члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на єОселю не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, яке є у власності сім'ї на дату подачі заявки перевищує умови програми єОселя.

Уряд також виключив можливість коштами програми єОселя купувати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури.

  • Участь в інших державних програмах

Враховуючи запит від громадян з тимчасово окупованих територій, Уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах раніше, відтак:

  • можна буде взяти участь в єОселі, навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім'ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене або пошкоджене.

Читайте: Уряд збільшив ставки пільгової іпотеки «єОселя» та покращив умови для молоді

  • Умови для ВПО

Крім того, член сім'ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (чоловік або дружина, їхні батьки та діти) теж зможуть купити житло для внутрішніх переселенців.

  • Молодь

Зменшено перший внесок для українців віком до 25 років — тепер він становить 10% (раніше був 20%). Можливість запрацює через 60  днів з дня опублікування цієї постанови.

  • Сертифікати єВідновлення

Тепер їх можна використовувати як перший внесок для отримання пільгових кредитів за державною програмою кредитування єОселя. Можливість запрацює через 30  днів з дня опублікування цієї постанови.

Читайте: «єОселя»: Українці взяли кредити на придбання житла на 10 млрд грн від початку року

Коли це запрацює

Більшість цих змін наберуть чинності через 30 днів з дня їх оприлюднення. Можливість сплати позичальником віком до 25 років включно першого внеску від 10% вартості житла набирає чинності через 60  днів з дня опублікування цієї постанови, а зміни для сімей ВПО — через 120 днів. Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, діятимуть за старими умовами.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
20 серпня 2024, 16:33
#
Знову «полегшують»… Полегшувачі недороблені.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
20 серпня 2024, 17:10
#
Least livable cities in the world, 2024.
1. Damascus 2. Tripoli 3. Algiers 4. Lagos 5. Karachi 6. Dhaka 7. Harare 8. Port Moresby 9. Kyiv 10. Caracas (Economist Intelligence Unit)
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