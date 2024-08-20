«єОселя»: Українці взяли кредити на придбання житла на 10 млрд грн від початку року

З початку 2024 року за програмою доступних кредитів «єОселя» видано 5 896 кредитів на 10 млрд грн. Про це зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Попит на кредити

«З початку року понад 3 тисячі військовослужбовців та силовиків змогли взяти пільговий кредит під 3% та покращити умови проживання. Також такий кредит отримали понад тисяча медиків, педагогів і науковців. Інші категорії громадян також можуть придбати житло на вигідних умовах — з початку року доступні кредити під 7% взяли півтори тисячі українців без власного житла та більш як 350 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів», — відзначив Телюпа.

За минулий тиждень 163 українські родини отримали кредити на придбання житла на 276 млн грн.

Де обирали житло

На вторинному ринку придбали житло 115 українців, на первинному ринку — 48, з яких 15 об'єктів перебувають на стадії будівництва.

Всього за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12 221 родина на суму понад 19,4 млрд грн.

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Хто може отримати кредит

Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів зменшив перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» до 10% для громадян до 25 років включно.