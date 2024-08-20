Уряд збільшив ставки пільгової іпотеки «єОселя» та покращив умови для молоді

Кабінет міністрів постановою від 16 серпня вніс зміни до умов програми доступного іпотечного кредитування «єОселя», зокрема, зменшивши до 10% мінімальний внесок для громадян до 25 років і збільшивши ставки виплат після 10 років. Про це йдеться в тексті постанови, передає «Інтерфакс-Україна».

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Що змінилося

Згідно з текстом постанови, для позичальників віком до 25 років мінімальний перший (початковий) внесок знижено до 10%, для громадян, старших за 26 років, залишився незмінним — щонайменше 20%.

Для військовослужбовців-контрактників ЗСУ, працівників сектору безпеки і оборони, медпрацівників, педагогів, наукових співробітників, які взяли кредит на 20 років, ставка пільгової іпотеки 3% застосовується на перші 10 років, далі — 6%.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які не мають власного житла більше нормативної площі, — до 10 років застосовується ставка 7%, далі — 10%.

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Змінилися також умови страхування з 1% до 1,25% вартості предмета іпотеки з урахуванням страхування додаткових ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій.

Змінилися також вимоги до предмета іпотеки. Тепер ним можуть бути майнові права на будинок, що будується (тобто новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми).

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Водночас за пільговою іпотекою не можна придбати житло в будівлі, яка є пам'яткою архітектури та внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів зменшив перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» до 10% для громадян до 25 років включно.