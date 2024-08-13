Кабмін зменшив до 10% перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» для громадян до 25 років

Кабінет Міністрів зменшив перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» до 10% для громадян до 25 років включно. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту», — зазначив прем'єр.

За його словами, загалом уже понад 12 тисяч українських родин скористалися цією програмою, зокрема військовослужбовці, правоохоронці, освітяни, медики, науковці.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що загальні об'єми виданих за програмою «єОселя» іпотек станом на початок серпня 2024 року становили 18,8 млрд грн. Банки назвали причини відмов за програмою «єОселя».