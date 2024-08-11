Банк вперше видав пільговий кредит для ОСББ на купівлю енергообладнання

Сенс Банк видав кредит ОСББ у Вінниці 1 млн грн терміном до 5 років у межах держпрограми «Доступні кредити 5−7−9» для енергогенерації, що став першим подібним кредитом з часу старту програми, йдеться на сайті фінустанови.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні ми підписали першу угоду з ОСББ із міста Вінниця на надання кредитних коштів для зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів. Це перше ОСББ з понад 39 тисяч зареєстрованих в Україні об'єднань якому вже сьогодні доступна повна енергетична незалежність», — зазначається в пресрелізі банку.

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці зазначила, що для ОСББ і ЖБК програма діє в комбінації з програмою «ГрінДІМ», у межах якої можна отримати до 70% вартості обладнання після його встановлення.

Як повідомлялося, уряд із 20 липня запустив фінансування ОСББ і ЖБК у розмірі до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних за програмою «Доступні кредити 5−7−9» для побудови альтернативних джерел енергії з метою забезпечення енергонезалежності, пише Інтерфакс-Україна.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку в один із 46 банків, які співпрацюють із державою за програмою «Доступні кредити 5−7−9».

Крім Сенсу, над наданням таких кредитів уже працюють Ощадбанк, банк «Восток», Приватбанк, Укргазбанк, «Глобус» і Скай Банк.