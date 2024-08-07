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7 серпня 2024, 8:54

Біткоїн призупинив падіння та перейшов до зростання

Біткоїн призупинив падіння і перейшов до зростання після глибокої корекції на початку тижня, викликаного розпродажем активів на світових ринках. Станом на вечір 6 серпня вартість першої криптовалюти становила $56,582 тисячі за монету.

Біткоїн призупинив падіння і перейшов до зростання після глибокої корекції на початку тижня, викликаного розпродажем активів на світових ринках.
Фото:/depositphotos

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Біткоїн перейшов до зростання

Згідно з інтерактивною таблицею «Мінфіну» станом на 00:07 (7 серпня) вартість першої криптовалюти склала $ 56,582 тисяч за монету.

Падіння криптовалюти

Ще 2 серпня біткоїн торгувався вище $65 тис. Курс почав різко падати в неділю, 4 серпня, — ціна опустилася нижче за $60 тис. Наступного дня біткоїн уже торгувався по $51 тис., у моменті падаючи до $49 тис., перш ніж почати відігравати падіння.

За результатами торгового дня 5 серпня інвестори вивели з американських спотових біржових біткоїн-фондів і насамперед із фонду GBTC від компанії Grayscale близько $168 млн. Вартість активів під управлінням групи спотових біткоїн-ETF оцінюється в $48 млрд, за даними SoSoValue.

Читайте: Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum (ETH) у відсотковому відношенні зросла ще сильніше — понад 15% за добу. «Ефір» торгується по $2521.

«Ефірні» фонди зуміли залучити інвесторів на тлі зниження курсу другої криптовалюти. За підсумками торгового дня 5 серпня чистий приплив коштів до «ефірних» ETF перевищив $48 млн.

На тлі відтоку коштів із фонду ETHE від Grayscale в обсязі $46 млн до біржового фонду від BlackRock надійшло $47 млн. Вартість активів під управлінням дев'яти американських Ethereum-ETF на 6 серпня становить $6,7 млрд.

Читайте також: У Binance пояснили причину падіння крипторинка

Інші найбільші по капіталізації криптовалюти, серед яких XRP від Ripple, BNB від Binance, Cardano (ADA), Solana (SOL) і Toncoin (TON), пішли за біткоїном, показавши двозначне зростання. З першої десятки з капіталізації найсильніше виріс курс Solana — на 20%.

Обсяг ліквідацій позицій трейдерів на криптобіржах за добу перевищив $420 млн, більшість із них — короткі позиції щодо ETH та BTC.

З топ-100 криптовалют із капіталізації за минулу добу найбільше зростання показало Bittensor (TAO) — на 34%. Найменше зросла монета Tron (TRX) — на 0,6%. Падіння не показала жодна монета із топ-100.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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