Біткоїн наближається до $70 тис на тлі великої конференції у США

У Сполучених Штатах відбулась Bitcoin Conference 2024 на який виступив із підтримкою криптоспільноти Дональд Трамп. Перша криптовалюта на вихідних зросла й досягнула майже до $70 тис.

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Зростання BTC

Біткоїн з 25 липня зріс з $64 тис до $69 710 тис. За останню добу зростання становить понад 3%.

Що сказав Трамп

Під час виступу на конференції Дональд Трамп заявив, що зробить США «всесвітнім центром криптовалют», пообіцявши виборцям значне пом'якшення регулювання.

«Якщо ми не приймемо технологію криптовалют і біткоїнів, це зробить Китай, інші країни. Вони будуть домінувати, а ми не можемо дозволити Китаю домінувати. Вони і так досягли занадто великого прогресу», — сказав Трамп.

Він також пропонує створити президентську консультативну раду з питань криптовалют і національний «запас» біткоїнів, використовуючи криптовалюту, якою наразі володіє уряд США, і яка була вилучена в результаті дій правоохоронних органів.

Зміна риторики

У криптоспільноті сприймають Трампа як «рятівника» індустрії, хоча сам Трамп раніше називав криптовалюту аферою. Під час президентках перегонів 2024 він кардинально змінив риторику, з надією на голоси людей, які бачать у криптовалюті перспективи.