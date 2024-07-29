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29 липня 2024, 10:56

Біткоїн наближається до $70 тис на тлі великої конференції у США

У Сполучених Штатах відбулась Bitcoin Conference 2024 на який виступив із підтримкою криптоспільноти Дональд Трамп. Перша криптовалюта на вихідних зросла й досягнула майже до $70 тис.

У Сполучених Штатах відбулась Bitcoin Conference 2024 на який виступив із підтримкою криптоспільноти Дональд Трамп.

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Зростання BTC

Біткоїн з 25 липня зріс з $64 тис до $69 710 тис. За останню добу зростання становить понад 3%.

Що сказав Трамп

Під час виступу на конференції Дональд Трамп заявив, що зробить США «всесвітнім центром криптовалют», пообіцявши виборцям значне пом'якшення регулювання.

«Якщо ми не приймемо технологію криптовалют і біткоїнів, це зробить Китай, інші країни. Вони будуть домінувати, а ми не можемо дозволити Китаю домінувати. Вони і так досягли занадто великого прогресу», — сказав Трамп.

Він також пропонує створити президентську консультативну раду з питань криптовалют і національний «запас» біткоїнів, використовуючи криптовалюту, якою наразі володіє уряд США, і яка була вилучена в результаті дій правоохоронних органів.

Зміна риторики

У криптоспільноті сприймають Трампа як «рятівника» індустрії, хоча сам Трамп раніше називав криптовалюту аферою. Під час президентках перегонів 2024 він кардинально змінив риторику, з надією на голоси людей, які бачать у криптовалюті перспективи.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
29 липня 2024, 12:00
#
І інша крипта в ріст за бітком:))
+
0
bonv
bonv
29 липня 2024, 12:16
#
Секрет того, як стати мільйонером у 2024 році: один телефон змінює все.
https://www.unian.ua/economics/other/sekret-togo-yak-stati-milyonerom-u-2024-roci-odin-telefon-zminyuye-vse-12710316.html
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
29 липня 2024, 12:21
#
Альты стоят на месте. Биткоин вернулся до мартовских хаев, альта тупо на дне. Но как говорится терпения, все циклично.
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