НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Рішення Правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення спрямовується на забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції на прогнозному горизонті до цілі 5%», — зазначив Пишний.

За словами голови НБУ, якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки.

«Водночас у разі суттєвого зростання цінового тиску та появи ризиків розбалансування очікувань НБУ буде готовий посилити монетарну політику», — уточнив Пишний.

Нагадаємо

13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).