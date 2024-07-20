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20 липня 2024, 9:00

Нацбанк різко збільшив продаж валюти на тлі падіння гривні

НБУ різко збільшив обсяги продажу валюти на тлі рекордного падіння гривні. За минулий тиждень регулятор «викинув» на ринок $949,9 млн, що майже удвічі більше, ніж у попередній період — $532,36 млн.

НБУ різко збільшив обсяги продажу валюти на тлі рекордного падіння гривні.

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Покупка валюти за 15−19 липня становила лише $0,27 млн. Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $16,4 мільярда, а купив — $0,12 млрд.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні цього тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро. Валюта почала стрімко дорожчати після нових послаблень валютних обмежень, про які Нацбанк оголосив 10 липня.

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.

Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+45
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 липня 2024, 9:16
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По словам журналистов, Украина находится под давлением, чтобы успеть договориться о реструктуризации долга со своими кредиторами. Так, срок действия заморозки выплат, согласованный два года назад, истекает 1 августа. Поэтому украинское правительство просит инвесторов согласиться на большие потери, которые позволят ему финансировать оборонные усилия и подготовить финансовые ресурсы для восстановления после окончания войны. Отдельно депутаты в Киеве подготовили законопроект, который позволит правительству наложить мораторий на выплаты внешнего долга, назвав это «техническим ходом», необходимым для обеспечения финансовой стабильности и устойчивости долга. Законопроект направлен на приостановление выплат по международному суверенному долгу и гарантированным государством обязательствам.
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0
Prya
Prya
20 липня 2024, 11:28
#
Интересно, что нашему начальнику хозяева скажут на его хитрые ходы
+
+49
Prya
Prya
20 липня 2024, 11:26
#
Покупать надо, пока ещё дешево
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 липня 2024, 12:42
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Чувствую что 42… Проглотит и не остановится… Караче 45 маячит в далеко… Но 40,41,42… Прошли … 43,44,45… остальное…
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0
bonv
bonv
20 липня 2024, 13:08
#
Спалювати тупо валюту — це єдине що вміє ручний НБУ.
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