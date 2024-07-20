Нацбанк різко збільшив продаж валюти на тлі падіння гривні

НБУ різко збільшив обсяги продажу валюти на тлі рекордного падіння гривні. За минулий тиждень регулятор «викинув» на ринок $949,9 млн, що майже удвічі більше, ніж у попередній період — $532,36 млн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Покупка валюти за 15−19 липня становила лише $0,27 млн. Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $16,4 мільярда, а купив — $0,12 млрд.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні цього тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро. Валюта почала стрімко дорожчати після нових послаблень валютних обмежень, про які Нацбанк оголосив 10 липня.

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.

Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності.