Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Згідно з документом, у разі укладення угоди про визнання винуватості підозрювані в корупції чиновники зможуть уникнути ув’язнення та подальшого розслідування, заплативши лише штраф.
18 липня 2024, 19:27
Рада підтримала законопроєкт про можливість «відкупитися» за корупцію
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які суми штрафів
- від 204 тис. грн до 2,05 млн грн у разі вчинення кримінального проступку;
- від 2,05 млн до 20,4 млн грн у разі вчинення нетяжкого злочину;
- від 20,4 млн до 102 млн грн у разі вчинення тяжкого злочину;
- від 102 млн грн до 204 млн грн у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Що це дасть корупціонерам
Якщо законопроєкт буде ухвалено, топкорупціонери зможуть легально відкупитися від в’язниці навіть без повного відшкодування збитків — можна просто сплатити частину суми.
Крім цього, цей документ дає можливість пійманим корупціонерам не викривати співучасників та інформацію про інші злочини.
Законопроєкт був ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та був підтриманий 231 народним депутатом.
Національне Антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики виступили проти законопроєкту.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 14
https://tsn.ua/ukrayina/sin-gladkovskogo-svinarchuka-buduye-rozkishnu-villu-v-ispaniyi-shemi-2623926.html
https://tsn.ua/politika/legalniy-vidkup-korupcioneriv-scho-ne-tak-iz-zakonoproyektom-11340-yakiy-pidtrimala-rada-2623653.html