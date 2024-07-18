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18 липня 2024, 19:27

Рада підтримала законопроєкт про можливість «відкупитися» за корупцію

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Згідно з документом, у разі укладення угоди про визнання винуватості підозрювані в корупції чиновники зможуть уникнути ув’язнення та подальшого розслідування, заплативши лише штраф.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів.
Фото:depositphotos

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Які суми штрафів

  • від 204 тис. грн до 2,05 млн грн у разі вчинення кримінального проступку;
  • від 2,05 млн до 20,4 млн грн у разі вчинення нетяжкого злочину;
  • від 20,4 млн до 102 млн грн у разі вчинення тяжкого злочину;
  • від 102 млн грн до 204 млн грн у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Що це дасть корупціонерам

Якщо законопроєкт буде ухвалено, топкорупціонери зможуть легально відкупитися від в’язниці навіть без повного відшкодування збитків — можна просто сплатити частину суми.

Крім цього, цей документ дає можливість пійманим корупціонерам не викривати співучасників та інформацію про інші злочини.

Законопроєкт був ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та був підтриманий 231 народним депутатом.

Національне Антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики виступили проти законопроєкту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+45
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 липня 2024, 19:33
#
Феноменально! Закон, що заохочує чиновників займатися корупцією пом’якшуючи покарання — це саме те потужне рішення, яке конче необхідно державі.
+
0
zevs1
zevs1
18 липня 2024, 21:52
#
Это агония власти, когда конец её близок щипать будут в первую очередь исполнителей тут ничего нового,ведь гуси ими же уже ощипанны и основные дивиденды находятся у исполнителей.
+
+60
Riojas
Riojas
18 липня 2024, 19:37
#
А вот экономическое бронирование вызовет недовольство общества. Смотри, не перепутай.
+
+30
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 19:40
#
Украина страна возможностей!
+
+133
Mini Mi
Mini Mi
18 липня 2024, 19:42
#
Отличная схема — украл миллиард, откатил 200 лямов и все, ты законопослушный гражданин, не то что эти ухилянти.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
18 липня 2024, 19:43
#
Вот оно, это перемога!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 липня 2024, 19:50
#
Коли я вже прокинусь і зрозумію, що це просто дурний сон?
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
18 липня 2024, 20:59
#
Шмыгаля в отставку! Или это он перед отставкой (по слухам) решил кому-то помочь не бесплатно разумееться?!
+
0
allfinanz1
allfinanz1
18 липня 2024, 21:08
#
Уже зашкаливает…
+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 21:25
#
Хотіли по приколу вибирати клоунів до влади? Тепер насолоджуйтесь…
+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 21:27
#
Син скандального ексзаступника секретаря РНБО будує розкішну віллу в Іспанії - «Схеми».
https://tsn.ua/ukrayina/sin-gladkovskogo-svinarchuka-buduye-rozkishnu-villu-v-ispaniyi-shemi-2623926.html
+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 21:28
#
Легальний «відкуп» корупціонерів: що не так із законопроєктом № 11340, який підтримала Рада.
https://tsn.ua/politika/legalniy-vidkup-korupcioneriv-scho-ne-tak-iz-zakonoproyektom-11340-yakiy-pidtrimala-rada-2623653.html
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
18 липня 2024, 21:33
#
Тю якщо раніше не хотілося бути корупціонером то наразі навіть став подумувати на яку посаду сісти.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 21:44
#
Ну вообще тоже начало интересовать — примут закон начнем копать лазейки — в №опу совесть — в семье 2 инвалида, лекарства дорогие, нужно еще постоянное лечение — все очень дорогое, от государства максимум подачки по программе доступны ликы (это доступные — а не бесплатные!!! важно!!!)…
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