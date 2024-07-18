Рада підтримала законопроєкт про можливість «відкупитися» за корупцію

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Згідно з документом, у разі укладення угоди про визнання винуватості підозрювані в корупції чиновники зможуть уникнути ув’язнення та подальшого розслідування, заплативши лише штраф.

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Які суми штрафів

від 204 тис. грн до 2,05 млн грн у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,05 млн до 20,4 млн грн у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,4 млн до 102 млн грн у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Що це дасть корупціонерам

Якщо законопроєкт буде ухвалено, топкорупціонери зможуть легально відкупитися від в’язниці навіть без повного відшкодування збитків — можна просто сплатити частину суми.

Крім цього, цей документ дає можливість пійманим корупціонерам не викривати співучасників та інформацію про інші злочини.

Законопроєкт був ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та був підтриманий 231 народним депутатом.

Національне Антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики виступили проти законопроєкту.