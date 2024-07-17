Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро

Національний банк встановив нові курси на четвер, 18 липня. Вперше курс євро перевищив 45 гривень. Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційні курси встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,4627 грн (це новий максимум);

1 євро — 45,3457 грн (і це теж максимальне значення).

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