Національний банк встановив нові курси на четвер, 18 липня. Вперше курс євро перевищив 45 гривень. Про це свідчать дані НБУ.
17 липня 2024, 16:44
Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро
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Офіційні курси встановлено на такому рівні:
1 долар США — 41,4627 грн (це новий максимум);
1 євро — 45,3457 грн (і це теж максимальне значення).
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Джерело: Мінфін
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