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17 липня 2024, 16:44

Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро

Національний банк встановив нові курси на четвер, 18 липня. Вперше курс євро перевищив 45 гривень. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк встановив нові курси на четвер, 18 липня.

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Офіційні курси встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,4627 грн (це новий максимум);

1 євро — 45,3457 грн (і це теж максимальне значення).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+59
Rubi0
Rubi0
17 липня 2024, 17:03
#
Потужний курс
+
+72
milon
milon
17 липня 2024, 17:04
#
Не устраивает, надо доллар по 45
+
0
TAN72
TAN72
17 липня 2024, 17:46
#
Не ждите по 33
+
+15
timion
timion
17 липня 2024, 18:03
#
Останню обіцянку виконує - доллар по 45), хаос і війну вже вже «виконав»
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