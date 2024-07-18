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18 липня 2024, 8:47

На порталі «Дія» запрацювало електронне бронювання

На порталі «Дія» став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

На порталі «Дія» став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це значитьВідтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Фото:unian.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Як забронювати через портал «Дія»

  • Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.

  • Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі «Дія» списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

  • Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи є її дані в реєстрі «Оберіг».

  • «Дія» протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.

  • У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку «Резерв+».

Читайте: В «Дії» можна буде дізнатися про штраф від ТЦК — Міноборони

Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Передісторія

Раніше, як писав «Мінфін», стало відомо, що Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання», яка найближчим часом стане доступною для підприємств.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», — йдеться в роз’ясненні.

Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший — перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.

Другий критерій — бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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