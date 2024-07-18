На порталі «Дія» став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
На порталі «Дія» запрацювало електронне бронювання
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Що це значить
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Як забронювати через портал «Дія»
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Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.
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Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі «Дія» списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
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Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи є її дані в реєстрі «Оберіг».
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«Дія» протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
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У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку «Резерв+».
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Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.
Передісторія
Раніше, як писав «Мінфін», стало відомо, що Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання», яка найближчим часом стане доступною для підприємств.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», — йдеться в роз’ясненні.
Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.
Перший — перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.
Другий критерій — бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.
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