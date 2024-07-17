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17 липня 2024, 8:45

Міноборони анонсувало запуск «єБронювання»

Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання».
Фото:tehnofan.com.ua

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Що відомо

«Ми працюємо разом з нашими партнерами — з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над «єБронюванням». Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є кілька сотень успішних бронювань.

Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства — зміцнювати наш ВВП", — зазначила Черногоренко.

Як повідомлялося раніше, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», — йдеться в роз’ясненні.

Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший — перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.

Такі підприємства також можуть виконувати замовлення за договором щодо виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, у тому числі коштів благодійної допомоги, якщо поставка товарів відбувається до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування понад 50% від загального обсягу виробництва мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий критерій — бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Окремо у Мінстратегпромі підкреслили, що безпосередньо бронюванням не займаються. Міністерство затверджує критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, визначає відповідність підприємств, установ і організацій цим критеріям. А також визначає підприємства такими, що мають важливе значення для національної економіки, в тому числі в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
17 липня 2024, 9:12
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Все що з приставкою «є» вже виглядає трохи як мем, бо воно як правило з першого разу працює погано і там багато корупційних моментів, можна уявити скільки коштів піде на реалізацію цього проекту, де ближче до кінця у вас буде виникати помилка або вам буде показано повідомлення на кшталт того, що вам треба буде прийти в тцк або ще в якусь подібну парашу)
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