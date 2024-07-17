В «Дії» можна буде дізнатися про штраф від ТЦК — Міноборони

У застосунку «Дія» можна буде дізнатися про штраф за невчасне оновлення військово-облікових даних. Про це сказав речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише «Радіо Свобода».

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Що відомо

За його словами, тих, хто не встиг оновити дані за два місяці, не штрафуватимуть автоматично. Адже це певна процедура, яка може зайняти від трьох місяців до року з моменту скоєння адмінправопорушення.

Дізнатися про штраф можна буде в «Дії», як зараз дізнаються про штрафи за порушення ПДР, наприклад. Також це можна буде зробити в «Опендатабот», але ця послуга стала платною.

Також Лазуткін розповів, що ТЦК не будуть затримувати на вулицях тих, хто вже оновив дані. Адже людина вказала місце проживання, туди може прийти направлення на ВЛК.

«Відповідно, немає сенсу цю людину „ловити“ серед вулиці. Будьмо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати», — пояснив він.

Речник додав, що представники ТЦК не мають повноважень цього робити, це можуть робити тільки поліцейські.