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17 липня 2024, 17:16

В «Дії» можна буде дізнатися про штраф від ТЦК — Міноборони

У застосунку «Дія» можна буде дізнатися про штраф за невчасне оновлення військово-облікових даних. Про це сказав речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише «Радіо Свобода».

У застосунку «Дія» можна буде дізнатися про штраф за невчасне оновлення військово-облікових даних.

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Що відомо

За його словами, тих, хто не встиг оновити дані за два місяці, не штрафуватимуть автоматично. Адже це певна процедура, яка може зайняти від трьох місяців до року з моменту скоєння адмінправопорушення.

Дізнатися про штраф можна буде в «Дії», як зараз дізнаються про штрафи за порушення ПДР, наприклад. Також це можна буде зробити в «Опендатабот», але ця послуга стала платною.

Також Лазуткін розповів, що ТЦК не будуть затримувати на вулицях тих, хто вже оновив дані. Адже людина вказала місце проживання, туди може прийти направлення на ВЛК.

«Відповідно, немає сенсу цю людину „ловити“ серед вулиці. Будьмо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати», — пояснив він.

Речник додав, що представники ТЦК не мають повноважень цього робити, це можуть робити тільки поліцейські.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+11
zevs1
zevs1
17 липня 2024, 17:27
#
Достижения Зе, штрафы в Диі.
На следующих выборах конкуренты прорвут его как тузик грелку.
Единственное правда, пока не понятно когда они состоятся.
+
+11
Mini Mi
Mini Mi
17 липня 2024, 18:14
#
Как говорится тебе не придется баллотироваться на второй строк, если первый никогда не закончится.
+
0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
17 липня 2024, 18:18
#
Не знаю как оно все будет с выборами и когда. Но конкуренту стоит крутить всего один ролик Лучеликого, без комментариев, — про доллар по 45 и войну…
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