Долар на міжбанку подолав 41 грн/$: чи пожене страх девальвації його ще вище

Цей тиждень на валютному ринку мине для гривні дуже суперечливо та напружено. Ситуація більше залежатиме від психологічних чинників та настроїв учасників українського міжбанку, ніж від суто економічних «ввідних». Хоча й економічних причин тиску на гривню достатньо.

До кінця липня тиск на гривню посилюватимуть такі чинники:

Невирішене питання реструктуризації зовнішніх боргів та спекуляції навколо теми дефолту (дедлайн на переговорах із кредиторами — початок серпня) провокуватимуть спроби спекулянтів погойдати курс.

Потенційне подальше зростання дефіциту бюджету на тлі збільшення зростаючих витрат на війну. Періодично в кулуарах влади звучать ідеї переконати МВФ у необхідності емісії гривні через випуск нових порцій ОВДП та про викуп їх Нацбанком до свого портфелю. А це вже пряма дорога до девальвації нацвалюти.

Активізація покупців валюти (як на рівні бізнесу, так і фізосіб) на побоюваннях подальшого стрибка курсу та розкручування інфляції. У червні споживча інфляція у річному вимірі вже прискорилася до 4,8% із 3,3% у травні, і НБУ попередив, що наступними місяцями ціновий тиск зберігатиметься.

Тому громадяни та частина бізнесменів почнуть рятувати накопичення, активно конвертуючи гривню у ВКВ. Зі свого боку, збільшення попиту на валюту завжди було благодатним підґрунтям для спекулятивних спроб розгойдування валютного ринку.

З іншого боку, є об'єктивні причини, які стримуватимуть знецінення гривні:

Цього тижня починається період бюджетних платежів у бізнесу, що завжди є підстрахуванням для нацвалюти.

Крім того, низька платоспроможність основної частини населення у поєднанні зі щоденними обстрілами значної частини української території рашистами, перебоями з електрикою, мобілізацією та інші воєнні реалії відволікають громадян від проблем валютного курсу.

Людям просто не до валюти, що дещо зменшує тиск на готівковому сегменті ринку. А можливість купити валюту на свої картки або на тримісячний депозит заспокоює і ту частину заможних громадян, які побоюються суттєвої девальвації гривні.

У результаті тиждень на валютному ринку буде досить складним і багато чого залежатиме саме від емоційної складової. Минулого тижня Нацбанк практично щодня заливав ринок доларом і хотів збити ажіотаж на міжбанку.

Продовжить це робити регулятор і цього тижня: валютні резерви поки що дозволяють, а західні надходження та нещодавній захід $2,2 млрд від МВФ — частково згладжують загальну статистику зниження ЗВР.

Нагадаю, що лише за червень надходження на користь уряду на валютні рахунки в Національному банку становили понад $2,43 млрд.

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Щоправда, за цей же період чистий продаж валюти Нацбанком на міжбанку для підтримки гривні склав $2 994,6 млн, а на обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті пішло $444,5 млн (окрім ще й виплати МВФ $247,6 млн). Проте загалом ситуація із золотовалютними резервами України поки що виглядає достатньо контрольованою як з боку уряду та Мінфіну, так і з боку Нацбанку.

Динаміка міжнародних резервів

Окрім того, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяців майбутнього імпорту. Це повністю вписується в усі міжнародні вимоги до ЗВР будь-якої країни, тим паче — України, яка воює.

Окремо варто згадати про чергову порцію валютних послаблень НБУ, а також про інші нововведення щодо волонтерів, роботи з інвесторами та уточнення щодо роботи з валютою для громадян України, які також впливатимуть на курс.

Відповідне рішення набуло чинності 11 липня 2024 року. Воно дещо ускладнить життя валютного контролю банків і самому Нацбанку, але сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських виробників, знімає частину болючих питань у волонтерів та інвесторів, а головне — дійсно необхідне для посилення обороноздатності країни:

Скасовано граничні терміни розрахунків для товарів та обладнання військового та подвійного використання, що імпортуються виконавцями державних контрактів щодо оборонних закупівель.

Із 90 до 120 днів збільшено граничні терміни розрахунків за експортом деяких видів аграрної продукції, здійсненого з 12 липня 2024 року. Це дозволить підтримати вітчизняних експортерів агропродукції, з огляду на наявні логістичні виклики, а також розширить їх можливості щодо освоєння нових ринків збуту в Азії та Африці.

Граничні терміни розрахунків за експортом окремих видів аграрної продукції залишаться на 60 днів меншими, ніж для інших товарів вітчизняного експорту (180 днів). На думку регулятора, це посилить валютну дисципліну аграріїв. Граничні терміни повернення валютного виторгу агровиробництва становитимуть: 120 календарних днів — для операцій, що здійснюються з 12 липня 2024 року, та 90 календарних днів — для операцій, здійснених із 11 листопада 2023 року до 11 липня 2024 року включно.

Блоки рішень регулятора щодо роботи з іноземними інвесторами, страховими платежами у валюті, волонтерами та населенням — це більше приведення цих питань у відповідність до реалій воєнного часу, але не революція на валютному ринку країни.

Поєднання всіх перерахованих чинників цього тижня спрацює різноспрямовано. І знову головним союзником для гривні залишиться лише Нацбанк. Як і всі останні дні, йому доведеться щодня бути присутнім на ринку з інтервенціями з продажу долара, і своїми цінниками практично формувати як курсовий тренд на міжбанку, так і офіційний курс.

Тестування та успішне подолання психологічного рівня в 41 гривню за долар минулого тижня — лише перша зі спроб погойдати курс під приводом невизначеності у переговорах щодо реструктуризації зовнішніх боргів. Кожна фраза і наших посадовців, і західних кредиторів, які мають відношення до переговорів, істотно впливатиме на поведінку всіх учасників українського валютного ринку до кінця місяця.

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Прогноз курсу долара та євро на 15−19 липня

Міжбанк

НБУ щодня виходитиме на торги з інтервенціями з продажу долара, щоб гасити тиск на гривню. Своїми цінниками інтервенцій та їх обсягами регулятор практично управлятиме офіційним та міжбанківським курсом.

Курс євро на міжбанку залежить від двох чинників — поведінки пари євро/долар на міжнародних майданчиках та курсу долара щодо гривні на нашому ринку. Мій прогноз щодо пари євро/долар на поточний тиждень перебуватиме в межах коридору від 1,079 до 1,095 долара за євро.

Таким чином, якщо в цей період на торгах котирування долара перебуватимуть у межах 40,70 — 41,20 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро на міжбанку перебуватиме в коридорі від 43,91 до 45,12 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 35 копійок за доларом, за євро — в межах від 20 до 45 копійок. Хоча, як завжди, окремі мережі обмінників виставлять спред за обома валютами у межах до 60 копійок — 1 гривні.

Євровалюта буде головним інструментом для спекуляцій цього тижня. Особливо якщо на зовнішніх майданчиках будуть валютні ралі за парою євро/долар, а всередині країни на готівковому ринку курс готівкового долара влаштовуватиме свої кульбіти щодо гривні. Це ідеальне підґрунтя для бажаючих заробити на стрибках курсу готівкового євро.

Коридор котирувань купівлі та продажу за готівковим доларом у банках буде від 40,55 до 41,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 40,40 до 41,45 гривень.

Котирування готівкового євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі та продажу від 43,75 до 45,40 грн. У пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,90 до 45,35 грн.