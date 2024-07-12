Долар на міжбанку дорожчає до 41,09 грн/$ на невеликому попиті на валюту

На міжбанківському валютному ринку продовжується зростання курсу гривня/долар. 12 липня торгівля на майданчику Bloomberg стартувала операціями по 41,05 грн/$, після чого котирування тимчасово відійшли на 40,9915 грн/$, але потім знову злетіли вгору.

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Після 11 години валютний цінник підіймався до 41,08 грн/$ і навіть до 41,09 грн/$, але після відійшов на 41,06 грн/$. Нижче 41-го рівня угод немає.

Станом на 11:38 обсяг валютного продажу невеликий — $43,34 млн. Учора в цей же час було $45 млн, а позавчора — $50 млн. Аномально високого попиту на долар не спостерігається.

При цьому максимальна ціна пропозиції (побажання експортерів) досягла 41,1041 грн/$, проте поки що фактичні угоди щодо неї не відбуваються.

Учора, 11 липня, міжбанк відкрився на 40,8686 грн/$ і закрився на 41,0 грн/$. Обсяг торгів на Bloomberg зріс із $166,5 млн до $215,88 млн.