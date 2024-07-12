Епоха дешевої єни закінчується: чи можуть на цьому заробити українці

Долар втрати в близько 2% відносно японської єни в четвер, 11 липня, коли ринок раптово струснули свіжі дані по інфляції в США. Як вважають аналітики, японська валюта може зміцнитися ще суттєвіше. Чому єна буде дорожчати та чи можна на цьому заробити, розбирався «Мінфін».

Курс японської єни знижується впродовж останніх років. Наразі курс становить 159,11 єн за долар США хоча ще пару днів тому він тримався на позначці 165 єн, найнижчому показнику з 1986 року. За рік японська влюта знецінилась до долара на 15%, а за останні 5 років — майже на 50%.

Якщо поглянути на графіки коливання валюти, то відразу впадає в око, що обвал припадає на початок 2022 р. — саме тоді ФРС США почала посилювати монетарну політику та підвищувати ключову ставку — із 0,25% вона дійшла до нинішніх 5,5%.

Приблизно в той самий час підвищення ключової ставки розпочав і Європейський центральний банк: із нульового значення вона зросла до 4,5% річних і лише минулого місяця трохи знизилась до нинішніх 4,25%.

Банк Японії лише в березні вперше за 17 років підвищив ключову ставку і встановив її на рівні 0,1%. До цього вона була від'ємною: -0,1%.

Від'ємна ставка діє тут ще з 2016 р., щоб стимулювати банки видавати більше кредитів, збільшити споживання населення та стимулювати економіку.

Разом з тим саме значний розрив між ключовою ставкою Банку Японії та регуляторів найбільших економік (в першу чергу, США) призвів обвалу єни. Як приватні, так і інституційні інвестори почали застосовувати так звану стратегію Carry trade: кредитні кошти залучаються в країнах з низькими відсотковими ставками та інвестуються там, де вони високі.

Наприклад, в Японії можна взяти в борг у єні зі ставкою близькою до нуля, а якщо інвестувати їх у американські боргові облігації, то дохідність за ними становитиме близько 4,3% річних. За умови незмінності валютних курсів ці 4,3% і странуть доходом інвестора. Якщо ж використовувати кредитне плече, то прибутковість буде ще більшою.

Другий фактор, який призвів до ослаблення єни — високий торговельний дефіцит. У 2022 фінансовому році він становив $160 млрд. За підсумками минулого року він суттєво скоротився, але всерівно становить значні $38 млрд. Серед причин високого торгового дефіциту експерти називають дорогі енергоносії та сировину, від постачання яких залежить країна.

Додатковий фактор ослаблення єни — особливість місцевої програми індивідуальних накопичувальних рахунків. Чисті вкладення фізичних осіб в іноземні цінні папери через інвестиційні фонди перевищили $25,7 млрд лише за перші чотири місяці цього року. Це рекордна цифра з 2005 р.

Купівля валюти для інвестування через фонди в іноземні акції впливає на курс навіть суттєвіше, ніж дефіцит торговельного балансу. До того ж, японські приватні інвестори зазвичай вкладають кошти у фонди щомісяця, незважаючи на їхні фінансові результати. Тому, швидше за все, перетікання єни в іноземні валюти не припиниться.

Як дешева єна допомагає і шкодить економіці

Завдяки падінню національної валюти японські товари стали більш конкурентними на міжнародних ринках. За підсумками травня експорт японських товарів зріс на 13,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року та випередив прогнози. В першу чергу, збільшилися продажі автомобілів та електроніки. Найсуттєвіше зріс експорт до США — на 24%, до країн Азії — на 13%.

Завдяки високому експорту зростає і фондовий ринок Японії. Цього року ключовий індекс місцевої біржі Nikkei 225 оновив історичний максим, який тримався з 1989 року. За останній рік він додав 31%, а за 5 років — майже 95%. Для порівняння: американський S&P 500 за цей час додав відповідно 27% та 87%.

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Разом з тим ослаблення єни розганяє інфляцію. Минулого року вона становила майже 3,3%, а цьогоріч прогнозується на рівні 2,24%. Це практично стільки ж, як і у США, де ріст цін за підсумками минулого року склав 3,4%.

Для Японії, де часто спостерігалася дефляція, стрімкий ріст цін незвичне явище, що негативно впливає рейтинги влади. Прем'єр-міністру країни наразі довіряють лише 26% громадян, а загалом довіра до уряду тримається на рівні нижче 30% вже третій місяць поспіль.

Що вирівняє курс

На думку ряду іноземних експертів, період стрімкого ослаблення єни якщо ще не завершився, то вже близький до цього.

Перший фактор, який сприяє цьому, — зниження дефіциту торговельного балансу. Минулого фінансового року він вже виявився в 4 рази меншим, ніж у 2022 р. і тенденція продовжується. Зокрема, за останніми даними, у травні експорт з країни зріс на 13,5%, суттєво випереджаючи темпи росту імпорту. Налагодити баланс має і зниження цін на енергоносії порівняно з кризовим 2022 р.

Другий, неочікуваний для багатьох фактор — запланована зміна політики Державного пенсійного інвестиційного фонду Японії (ДПІФ), активи якого сягають $1,53 трлн. Близько половини від цієї суми зберігається в іноземних акціях і облігаціях, переважно в доларах.

Раз на 5 років фонд переглядає свою стратегію. Минулі рази він збільшував частку іноземних активів, в тому числі для того, щоб допомогти владі послабити єну. Завдяки цій політиці фонд заробив як на зростанні американського ринку, так і на падінні національної валюти. Водночас, як очікується, цього разу він розверне стратегію і поверне кошти на японський ринок.

Це означатиме приплив коштів в країну і, відповідно, укріплення національної валюти. Нова стратегія має запрацювати у квітні наступного року, але аналітики зазначають, що фонд часто випереджає заплановані зміни ваг, щоб зробити перехід більш плавним.

Експерти Morgan Stanley передбачили, що уряд Японії збільшить частку внутрішніх акцій у ДПІФ. Японські компанії підвищують дивіденди і викуповують акції, а також демонструють більшу відкритість до вимог іноземних акціонерів. Це дозволяє державному фонду стверджувати, що залучення більшої кількості грошей додому піде на користь кінцевому результату.

Також допомагає політика місцевого центробанку. Лише у травні Банк Японії витратив на підтримку єни $62 млрд і хоча підсумкових даних за червень і липень ще немає, швидше за все, він продовжуватиме це робити і далі.

Ключовий же фактор, який вплине на курс єни, — очікуване зниження ставки ФРС. Прогнозується, що цей процес почнеться вже цього року і з кожним переглядом ставок Carry trade ставатиме все менш вигідним та спонукатиме інвесторів залишати гроші вдома.

«Я очікую, що японська єна почне укріплюватися к долару США до кінця цього року, оскільки я прогнозую, що ФРС до кінця року двічі знизить ставки і одне чи два підвищення ставок Банком Японії. Звуження різниці у відсоткових ставках призведе до зміцнення єни до 155 єн за доллар та вище», — говорить Томо Кіносіта, глобальний ринковий стратег японського відділення американської інвестиційної компанії Invesco.

Аналітики американскої компанії з управління активами State Street Global Advisors (SSGA) вважають, що найближчим часом єна залишатиметься слабкою, але прогнозують її значне укріплення у перспективі.

«Ми виходимо із базового прогнозу, що курс єни по відношенню до доллара зросте приблизно до 135 у наступні 24 місяці», — уточнює Масахіко Лу, старший стратег із інструментів з фіксованим доходом SSGA.

Готовою до зміцнення японську єну на тлі зкорочення різниці між відсотковими ставками ФРС і Банку Японії вважає Крісті Тан,інвестиційний стратег Інституту Франкліна Темплтона. «При цьому, єна виглядає істотно недооціненою у порівнянні із середніми історичними показниками», — додає вона.

Чи можна купити єну в Україні

За даними Валютного аукціону на сайті «Мінфін», придбати єну можна в 27 обмінниках. Розташовані вони переважно в Києві, але є також у Дніпрі, Львові, Одесі, Сумах, Полтаві та деяких інших містах.

Водночас, купуючи єну слід враховувати досить значні спреди. В середньому, курс продажу японської валюти становить 2,7 грн., а купівлі — 2 грн. Таким чином, спред сягає майже 26%. Саме настільки має укріпитись єна, щоб після її покупки вийти хоча б в нуль.

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Є обмінники і з кращими умовами. Найнижчий спред під час написання статті становив 11,5%. Однак це вимагає досить значного її укріплення для заробітку, та, відповідно, ризики таких інвестицій.