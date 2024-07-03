Офіційна статистика говорить про те, що банки почали потроху збільшувати дохідність депозитів для фізосіб. Хоча окремі великі банки продовжують йти проти тренда. Тому вкладники все активніше змінюють банки у пошуку вищих заробітків.
Середня дохідність депозитів на ринку почала зростати: хто продовжує її зрізати
У свіжому огляді розповімо, як змінили депозитні ставки за останні два тижні фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн та які умови розміщення коштів пропонують своїм приватним клієнтам зараз.
За останні декілька тижнів середні депозитні ставки фізосіб поступово повернулися до зростання, що відображено в індексі UIRD, який регулярно публікує Нацбанк. За трьома основними термінами бачимо таке підвищення відсотків:
- 3 місяці — з 13,29% до 13,37% річних;
- 6 місяців — із 13,15% до 13,35% річних;
- 12 місяців — із 12,85% до 13,25% річних.
Підвищення ставок — не революційне, лише на 0,08−0,4% річних, проте воно відчувається на ринку.
Банкіри пояснюють це спробою зупинити/сповільнити конвертацію гривневих депозитів у долар після закінчення терміну, що відбувається на тлі девальвації нацвалюти. А також загостренням конкуренції за вкладника.
Нацбанк ще не публікував літню статистику за депозитами у розбивці, останні дані є лише на 1 травня 2024 року. Однак навіть за ними видно загальне збільшення числа вкладників із березня до квітня — з 67,9 млн до 68,1 млн (кожний банк рахує клієнтів за паспортами). А також загальне зростання вкладень з 1,23 трлн грн до 1,24 трлн грн.
Але якщо вдивитися у показники кожної фінустанови, то побачимо, що українці дуже активно змінюють банки. Під час війни (+3 місяці після її завершення) держава на 100% гарантує вклади в будь-якій структурі, тому людина нічим не ризикує: може ходити з банку до банку в міру поліпшення/погіршення його депозитних умов.
Тому фінустановам доводиться регулярно переглядати умови розміщення вкладів, якщо вони потребують гривневої ліквідності з будь-якої причини — хочуть активізувати кредитування, купівлю держоблігацій чи вкладення у депозитні сертифікати Нацбанку.
Згідно з офіційною статистикою НБУ, з березня до квітня 2024 року найактивніше кількість вкладників скорочувалася у такої 5-ки банків:
-
Райффайзен Банк — на 47,1 тис. (на 1,6%) — до 2,86 млн осіб;
-
Ощадбанк — на 17,8 тис. (на 0,1%) — до 12,85 млн осіб;
-
Укрексімбанк — на 15,4 тис. (на 2,4%) — до 615,8 тис. осіб;
-
Приватбанк — на 8,2 тис. (на 0,03%) — до 24,3 млн осіб;
-
Альтбанк — на 472 (на 7,6%) — до 5,7 тис. осіб.
Коли українці закривали рахунки в одних банках, вони відкривали їх в інших.
5-ка банків, які показали найбільше збільшення чисельності вкладників, виглядає так:
-
Універсал Банк (monobank) — на 89,3 тис. (на 1,1%) — до 8,3 млн осіб;
-
ПУМБ — на 59,9 тис. (на 2,1%) — до 2,96 млн осіб;
-
Абанк — на 55,6 тис. (на 1,8%) — до 3,2 млн осіб;
-
Укрсиббанк — на 21,2 тис. (на 1%) — до 2,2 млн осіб;
-
Таскомбанк — на 11,8 тис. (на 1,6%) — до 768,7 тис. осіб.
Підсумковий ТОП-10 банків за чисельністю вкладників фізосіб на початок травня складався з таких системних банків:
За підсумками квітня загальна кількість вкладників зросла у 36 банків із 63, у 21 — скоротилася, і у 3 — не змінилася. Ще 3 банки зберегли нульові депозитні портфелі фізосіб: ІНГ Банк Україна, Дойче Банк ДБУ та Альпарі Банк.
Якщо говорити про суми вкладів населення на рахунках, то більшість — 44 банки — показали прирости портфелів. Найбільші — у такої 5-ки:
-
Приватбанк — на 7,5 млрд грн (на 1,6%) — до 465,9 млрд грн;
-
Ощадбанк — на 2,2 млрд грн (на 1,1%) — до 193,2 млрд грн;
-
ПУМБ — на 1,4 млрд грн (на 2,6%) — до 54,8 млрд грн;
-
Райффайзен Банк — на 1,1 млрд грн (на 1,6%) — до 71 млрд грн;
-
Універсал Банк (monobank) — на 969 млн грн (на 1,1%) — до 88,2 млрд грн.
Відтоки коштів із рахунків фізосіб у квітні 2024 року були зафіксовані у 16 структур, найбільші у таких:
-
Укрексімбанк — 185 млн грн (на 0,5%) — до 39,5 млрд грн;
-
Акордбанк — на 108,5 млн грн (на 1,4%) — до 7,4 млрд грн;
-
Укрсиббанк — на 73,6 млн грн (на 0,1%) — до 57,9 млрд грн;
-
МТБ Банк — на 28,6 млн грн (на 0,7%) — до 3,9 млрд грн;
-
Кліринговий дім — на 22,9 млн грн (на 1,2%) — до 1,8 млрд грн.
При цьому 10-ка найбільших збирачів вкладів населення багато в чому співпадає з лідерами за кількістю залучених клієнтів.
Хоча згодом цей ТОП може змінюватися в міру загострення конкуренції та перегляду ставок банками, які найбільше потребують грошових ресурсів.
Як змінилися депозитні пропозиції
Ідея Банк зрізав 0,25 в.п. із дохідності всієї своєї депозитної лінійки у гривні й тепер платить за вкладами на 12 та 9 місяців 15% річних, на 6 місяців — 14,75% річних.
Восток Банк зменшив доходність депозитів у нацвалюті на 12 та 6 місяців на 0,5 в.п. Наразі на таких депозитах приватні клієнти банку можуть заробити 13% річних.
На ті ж 0,5 в.п. знизилася дохідність усієї лінійки депозитів у гривні в Укргазбанку. Тепер фінустанова платить за вкладами на 12 та 9 місяців 13% річних, на 6 місяців — 12% річних, та на 3 місяці — всього 4% річних.
Активно знижував заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах Укрексімбанк. Дохідність депозитів у гривні на всі терміни тут зменшилась на 0,8 в.п. Зараз на вкладах терміном на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,7% річних, на 6 місяців — 12,2% річних, на 3 місяці — 12,65% річних.
Радабанк зрізав дохідність депозитів у гривні на всі терміни відразу на 1 в.п. Тепер на вкладах на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,5% річних, на 6 місяців — 14,5% річних та на 3 місяці — 16% річних.
Південний знизив депозитні ставки на вклади терміном на 6 та 3 місяці на 0,5 в.п. — до 13,25% річних.
ОТП Банк зменшив дохідність депозитів у доларі на найпопулярніші терміни (6 та 3 місяці) на 0,25 в.п. — до 1,25% річних. На ті ж 0,25 в.п. схудла тут дохідність євровкладів на аналогічні терміни. Тепер ставки вкладів у євро на 3 та 6 місяців становлять 0,75% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|15,00%
|0,25%
|15,00%
|0,25%
|14,75%
|0,25%
|-
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Акордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|6,00%
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,60%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|13,00%
|0,50%
|13,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|13,00%
|0,50%
|13,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|4,00%
|0,50%
|-
|-
|Укрексімбанк*
|12,70%
|0,80%
|12,70%
|0,80%
|12,20%
|0,80%
|12,65%
|0,80%
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|12,50%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,09%
|-
|9,79%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|0,50%
|13,25%
|0,50%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|0,25%
|1,25%
|0,25%
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|0,25%
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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