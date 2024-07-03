Середня дохідність депозитів на ринку почала зростати: хто продовжує її зрізати

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2024, 14:37

Середня дохідність депозитів на ринку почала зростати: хто продовжує її зрізати

Офіційна статистика говорить про те, що банки почали потроху збільшувати дохідність депозитів для фізосіб. Хоча окремі великі банки продовжують йти проти тренда. Тому вкладники все активніше змінюють банки у пошуку вищих заробітків.

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

У свіжому огляді розповімо, як змінили депозитні ставки за останні два тижні фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн та які умови розміщення коштів пропонують своїм приватним клієнтам зараз.

За останні декілька тижнів середні депозитні ставки фізосіб поступово повернулися до зростання, що відображено в індексі UIRD, який регулярно публікує Нацбанк. За трьома основними термінами бачимо таке підвищення відсотків:

  • 3 місяці — з 13,29% до 13,37% річних;
  • 6 місяців — із 13,15% до 13,35% річних;
  • 12 місяців — із 12,85% до 13,25% річних.

Підвищення ставок — не революційне, лише на 0,08−0,4% річних, проте воно відчувається на ринку.

Банкіри пояснюють це спробою зупинити/сповільнити конвертацію гривневих депозитів у долар після закінчення терміну, що відбувається на тлі девальвації нацвалюти. А також загостренням конкуренції за вкладника.

Нацбанк ще не публікував літню статистику за депозитами у розбивці, останні дані є лише на 1 травня 2024 року. Однак навіть за ними видно загальне збільшення числа вкладників із березня до квітня — з 67,9 млн до 68,1 млн (кожний банк рахує клієнтів за паспортами). А також загальне зростання вкладень з 1,23 трлн грн до 1,24 трлн грн.

Але якщо вдивитися у показники кожної фінустанови, то побачимо, що українці дуже активно змінюють банки. Під час війни (+3 місяці після її завершення) держава на 100% гарантує вклади в будь-якій структурі, тому людина нічим не ризикує: може ходити з банку до банку в міру поліпшення/погіршення його депозитних умов.

Тому фінустановам доводиться регулярно переглядати умови розміщення вкладів, якщо вони потребують гривневої ліквідності з будь-якої причини — хочуть активізувати кредитування, купівлю держоблігацій чи вкладення у депозитні сертифікати Нацбанку.

Згідно з офіційною статистикою НБУ, з березня до квітня 2024 року найактивніше кількість вкладників скорочувалася у такої 5-ки банків:

  1. Райффайзен Банк — на 47,1 тис. (на 1,6%) — до 2,86 млн осіб;

  2. Ощадбанк — на 17,8 тис. (на 0,1%) — до 12,85 млн осіб;

  3. Укрексімбанк — на 15,4 тис. (на 2,4%) — до 615,8 тис. осіб;

  4. Приватбанк — на 8,2 тис. (на 0,03%) — до 24,3 млн осіб;

  5. Альтбанк — на 472 (на 7,6%) — до 5,7 тис. осіб.

Коли українці закривали рахунки в одних банках, вони відкривали їх в інших.

5-ка банків, які показали найбільше збільшення чисельності вкладників, виглядає так:

  1. Універсал Банк (monobank) — на 89,3 тис. (на 1,1%) — до 8,3 млн осіб;

  2. ПУМБ — на 59,9 тис. (на 2,1%) — до 2,96 млн осіб;

  3. Абанк — на 55,6 тис. (на 1,8%) — до 3,2 млн осіб;

  4. Укрсиббанк — на 21,2 тис. (на 1%) — до 2,2 млн осіб;

  5. Таскомбанк — на 11,8 тис. (на 1,6%) — до 768,7 тис. осіб.

Підсумковий ТОП-10 банків за чисельністю вкладників фізосіб на початок травня складався з таких системних банків:

За підсумками квітня загальна кількість вкладників зросла у 36 банків із 63, у 21 — скоротилася, і у 3 — не змінилася. Ще 3 банки зберегли нульові депозитні портфелі фізосіб: ІНГ Банк Україна, Дойче Банк ДБУ та Альпарі Банк.

Якщо говорити про суми вкладів населення на рахунках, то більшість — 44 банки — показали прирости портфелів. Найбільші — у такої 5-ки:

  1. Приватбанк — на 7,5 млрд грн (на 1,6%) — до 465,9 млрд грн;

  2. Ощадбанк — на 2,2 млрд грн (на 1,1%) — до 193,2 млрд грн;

  3. ПУМБ — на 1,4 млрд грн (на 2,6%) — до 54,8 млрд грн;

  4. Райффайзен Банк — на 1,1 млрд грн (на 1,6%) — до 71 млрд грн;

  5. Універсал Банк (monobank) — на 969 млн грн (на 1,1%) — до 88,2 млрд грн.

Відтоки коштів із рахунків фізосіб у квітні 2024 року були зафіксовані у 16 структур, найбільші у таких:

  1. Укрексімбанк — 185 млн грн (на 0,5%) — до 39,5 млрд грн;

  2. Акордбанк — на 108,5 млн грн (на 1,4%) — до 7,4 млрд грн;

  3. Укрсиббанк — на 73,6 млн грн (на 0,1%) — до 57,9 млрд грн;

  4. МТБ Банк — на 28,6 млн грн (на 0,7%) — до 3,9 млрд грн;

  5. Кліринговий дім — на 22,9 млн грн (на 1,2%) — до 1,8 млрд грн.

При цьому 10-ка найбільших збирачів вкладів населення багато в чому співпадає з лідерами за кількістю залучених клієнтів.

Хоча згодом цей ТОП може змінюватися в міру загострення конкуренції та перегляду ставок банками, які найбільше потребують грошових ресурсів.

Як змінилися депозитні пропозиції

Ідея Банк зрізав 0,25 в.п. із дохідності всієї своєї депозитної лінійки у гривні й тепер платить за вкладами на 12 та 9 місяців 15% річних, на 6 місяців — 14,75% річних.

Восток Банк зменшив доходність депозитів у нацвалюті на 12 та 6 місяців на 0,5 в.п. Наразі на таких депозитах приватні клієнти банку можуть заробити 13% річних.

На ті ж 0,5 в.п. знизилася дохідність усієї лінійки депозитів у гривні в Укргазбанку. Тепер фінустанова платить за вкладами на 12 та 9 місяців 13% річних, на 6 місяців — 12% річних, та на 3 місяці — всього 4% річних.

Активно знижував заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах Укрексімбанк. Дохідність депозитів у гривні на всі терміни тут зменшилась на 0,8 в.п. Зараз на вкладах терміном на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,7% річних, на 6 місяців — 12,2% річних, на 3 місяці — 12,65% річних.

Радабанк зрізав дохідність депозитів у гривні на всі терміни відразу на 1 в.п. Тепер на вкладах на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,5% річних, на 6 місяців — 14,5% річних та на 3 місяці — 16% річних.

Південний знизив депозитні ставки на вклади терміном на 6 та 3 місяці на 0,5 в.п. — до 13,25% річних.

ОТП Банк зменшив дохідність депозитів у доларі на найпопулярніші терміни (6 та 3 місяці) на 0,25 в.п. — до 1,25% річних. На ті ж 0,25 в.п. схудла тут дохідність євровкладів на аналогічні терміни. Тепер ставки вкладів у євро на 3 та 6 місяців становлять 0,75% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 15,50% - 15,00% - 15,00% - 14,75% - - -
Таскомбанк 15,50% - 15,50% - 15,50% - 15,50% - 4,00% -
А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% -
Ідея Банк 15,00% 0,25% 15,00% 0,25% 14,75% 0,25% - - - -
Універсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 12,00% - 11,00% - - -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% -
Акордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% -
МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,60% - - -
Восток Банк 13,00% 0,50% - - 13,00% 0,50% 13,00% - - -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укргазбанк 13,00% 0,50% 13,00% 0,50% 12,00% 0,50% 4,00% 0,50% - -
Укрексімбанк* 12,70% 0,80% 12,70% 0,80% 12,20% 0,80% 12,65% 0,80% - -
Кредит Дніпро Банк 12,50% - - - 14,00% - 14,50% - - -
Радабанк * 12,50% 1,00% 12,50% 1,00% 14,50% 1,00% 16,00% 1,00% - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,79% - 3,00% -
Південний - - - - 13,25% 0,50% 13,25% 0,50% 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Піреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% 0,25% 1,25% 0,25% 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% 0,25% 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TAN72 и 37 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами