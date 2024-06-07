Регулятор забрав ліцензію в «Української біржі»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 червня 2024, 9:21

Регулятор забрав ліцензію в «Української біржі»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ «Українська біржа» ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня. Воно набуде чинності на початку липня. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ «Українська біржа» ліцензії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина ухвалення такого рішення — порушення закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Річ у тім, що власником істотного пакета акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР не може бути особа щодо якої, зокрема застосовані санкції. І така особа є серед учасників «Української біржі».

Власне єдиною особою, яка має істотну участь в її капіталі є Тимур Турлов, якого ще у жовтні 2022 року внесли до санкцыйного списку. Серед обмежень — блокування активів.

Турлов, через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій «Української біржі».

Її міноритарним акціонером (2,49%), через «Сбербанк Росії» та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів Російської Федерації.

Голова правління УБ Артемій Єршов заявляв, що самостійно біржа не може змінити структуру власності. На думку Єршова, НКЦПФР варто було б виступити з ініціативою вилучення пакетів підсанкційних акціонерів у дохід держави, однак цього не сталося за 1,5 року з моменту запровадження санкцій щодо Тимура Турлова.

У травні найстаріша фондова біржа України ПФТС також вирішила здати ліцензію. Відтак, в Україні лишилась одна фондова біржа — «Перспектива».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
7 червня 2024, 9:43
#
Рашисти гроші вивели тепер можна і закривати. Цікаво хтось за співпрацю з окупантом сяде і в яке крісло?
+
+26
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 червня 2024, 9:47
#
В тоже кресло, в которое сядут руководители «приватбанка», отделение которого работало в оккупированном херсоне.
+
0
Rubi0
Rubi0
7 червня 2024, 12:09
#
А надо было как, отрубить все, еще и связь с интернетом чтоб точно платежи не проходили и все сдохли от голода или невозможности купить лекарства, да что там сразу электричество газ и воду рубануть чтоб еще антисанитария была. Ну, а че Крым отрубили же… только после таких призывов как вы можете говорить что там наши люди? со своими так не поступают.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 червня 2024, 12:15
#
Вы пожалуйста не путайте или манипулируйте! Есть граждане, а есть государственное учреждение в данном случае гос банк. Разница есть?
+
0
Rubi0
Rubi0
7 червня 2024, 12:44
#
Не вижу разницы, банки в современном мире как и другие комунальные службы это критическая инфраструктура от которой зависят жизнь и здоровье сотни тысяч граждан. И вообще то что за 10 лет власти допустили оккупацию Херсона который за Днепром, что само собой является естественной линией обороны вас не смущает, вы реально предрались к сотрудникам банка, серьезно?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 червня 2024, 12:50
#
А при чем тут сотрудники отделения банка? Или вы думаете что девушка пошла по своей воле и села работать ? Вопрос кто дал приказ открыть отделение, с какой целью, тем более понимая ответственность? А по поводу «глобальных» вопросов, так этот вопрос будет очень уместен «после» а не «сейчас».
+
+15
135705641568
135705641568
7 червня 2024, 10:21
#
Проти Фрідома санкції ввели в 2022 і там тей самий власник, а тут ще 2 роки чекали
+
0
Breaking
Breaking
7 червня 2024, 11:19
#
Перемога!!!111 Теперь мы будем богаты …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами