Регулятор забрав ліцензію в «Української біржі»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ «Українська біржа» ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня. Воно набуде чинності на початку липня. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела.

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Причина ухвалення такого рішення — порушення закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Річ у тім, що власником істотного пакета акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР не може бути особа щодо якої, зокрема застосовані санкції. І така особа є серед учасників «Української біржі».

Власне єдиною особою, яка має істотну участь в її капіталі є Тимур Турлов, якого ще у жовтні 2022 року внесли до санкцыйного списку. Серед обмежень — блокування активів.

Турлов, через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій «Української біржі».

Її міноритарним акціонером (2,49%), через «Сбербанк Росії» та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів Російської Федерації.

Голова правління УБ Артемій Єршов заявляв, що самостійно біржа не може змінити структуру власності. На думку Єршова, НКЦПФР варто було б виступити з ініціативою вилучення пакетів підсанкційних акціонерів у дохід держави, однак цього не сталося за 1,5 року з моменту запровадження санкцій щодо Тимура Турлова.

У травні найстаріша фондова біржа України ПФТС також вирішила здати ліцензію. Відтак, в Україні лишилась одна фондова біржа — «Перспектива».