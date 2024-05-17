Міноборони запускає застосунок «Резерв+» для оновлення даних військовозобов’язаних

Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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«Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі „Оберіг“. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру „Оберіг“ щодо себе», — йдеться у повідомленні.

Застосунок «Резерв+» буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

«Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», — зазначили у Міноборони.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо

З 18 травня, всі військовозобов'язані віком 18−60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.