Застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000). Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.
23 травня 2024, 12:16
В Міноборони розповіли у скільки обійшлася розробка застосунку «Резерв+»
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Деталі
Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку — 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 000), розказала Черногоренко.
«Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціонала виросте», додала заступниця міністра.
Над застосунком працювало кілька команд. «Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС», — каже Черногоренко.
Нагадаємо
18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 10
Візьмемо за західними розцінками $2000 за місяць роботи одного дева. Хоча насправді заплатили явно менше бо це ж українське замовлення. Кількість багів натякає що тестера не було, жодного. Куди пішли 84000?
На виході - кросплатформений застосунок мінімальними зусиллями.
Тим більше вже неодноразово чув, що в оригіналі там якийсь готовий продукт лежить
немає там ніякої бази, принаймі зараз
взяло дані з банку, щось підтягнуло з реєстрів, показало користувачеві — той коригує та підтверджує і далі це все зберігається локально
його навіть відредагувати неможна після цього хоча заявлено що це застосунок для оновлення даних
Редагування якщо буде, то в наступному релізі.
Локально? Воно не має зберігатись локально, бо концепція мобільної розробки проти. Має бути запит на апі для оновлення даних на стороін сервера =)
а тут мабуть 1000—1500 і то не факт
звідси і якість рівня «дно», і відсутність будь якого тестування та приймання продукту