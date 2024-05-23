В Міноборони розповіли у скільки обійшлася розробка застосунку «Резерв+»

Застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000). Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

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Деталі

Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку — 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 000), розказала Черногоренко.

«Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціонала виросте», додала заступниця міністра.

Над застосунком працювало кілька команд. «Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС», — каже Черногоренко.

Нагадаємо

18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.