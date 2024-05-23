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23 травня 2024, 12:16

В Міноборони розповіли у скільки обійшлася розробка застосунку «Резерв+»

Застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000). Про це в інтерв'ю Forbes розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко.

Застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).
Фото:rbc.ua

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Деталі

Розробку фінансували за кошти благодійного фонду. Вартість переданого застосунку — 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 000), розказала Черногоренко.

«Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціонала виросте», додала заступниця міністра.

Над застосунком працювало кілька команд. «Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС», — каже Черногоренко.

Нагадаємо

18 травня Міноборони випустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 8 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

+
+30
Три літри
Три літри
23 травня 2024, 12:19
#
На це непрацююче гівно витратили 86 тисяч баксів?

Візьмемо за західними розцінками $2000 за місяць роботи одного дева. Хоча насправді заплатили явно менше бо це ж українське замовлення. Кількість багів натякає що тестера не було, жодного. Куди пішли 84000?
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
23 травня 2024, 12:37
#
Для нормального кодера там роботи на тиждень, при умові, що 5 днів він би пинав дещо, а потім за 2 дня все зробив)
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0
Gerit
Gerit
23 травня 2024, 12:54
#
Та ти що, не може бути? Один «нормальний» кодер напише застосунок з нуля на обидві розповсюджені платформи за 5 днів, нехай навіть це буде Flutter? А ти, до речі, в курсі, що той застосунок — то просто обгортка і має бути сервер, до якого він підключається? База даних, захист від зламів та DDoS, масштабування під навантаження, налаштування інфраструктури продакшену, etc. І це ж звісно буде робитися на колінці по ходу справи без ніякового планування та проектування. Вірю, я повірив.
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+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 травня 2024, 13:12
#
React + щось для бекенду на серверному JS + REST API
На виході - кросплатформений застосунок мінімальними зусиллями.
Тим більше вже неодноразово чув, що в оригіналі там якийсь готовий продукт лежить
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0
Три літри
Три літри
23 травня 2024, 13:48
#
База даних

немає там ніякої бази, принаймі зараз

взяло дані з банку, щось підтягнуло з реєстрів, показало користувачеві — той коригує та підтверджує і далі це все зберігається локально

його навіть відредагувати неможна після цього хоча заявлено що це застосунок для оновлення даних
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 травня 2024, 13:59
#
Ну так це MVP — тільки на одноразове заповнення даних
Редагування якщо буде, то в наступному релізі.

Локально? Воно не має зберігатись локально, бо концепція мобільної розробки проти. Має бути запит на апі для оновлення даних на стороін сервера =)
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0
Три літри
Три літри
23 травня 2024, 13:45
#
Так, все вірно. І при цьому б воно ще й працювало б.
+
+30
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
23 травня 2024, 13:05
#
Реально обійшлось це десь в 10 000уе Це макисмум. Сам розробник отримав десь 2500-3000уе
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0
Три літри
Три літри
23 травня 2024, 13:49
#
Це б він в люксової якомусь отримав працюючи на черговий закордонний проект

а тут мабуть 1000—1500 і то не факт

звідси і якість рівня «дно», і відсутність будь якого тестування та приймання продукту
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 травня 2024, 14:42
#
Від 8 до 60 років я мабуть щось пропустив, а чому не з 3 років відправляйте тцкакашників прямо в дитячі садки нехай з горшка знімають.
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