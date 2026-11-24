В Україні планують законодавчо врегулювати протидію небезпечним інтернет-трендам, які можуть загрожувати життю, здоров’ю та психологічному стану дітей. Народні депутати пропонують зобов’язати школи реагувати на поширення таких явищ, а за залучення учнів до деструктивних челенджів передбачити адміністративну відповідальність. Водночас парламентський комітет визнав, що запропоновані правила потребують суттєвого доопрацювання.

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Йдеться про два законопроєкти — № 15395 та № 15396, подані народним депутатом Сергієм Кузьміних. 19 листопада 2026 року їх розглянув Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту. За результатами обговорення комітет рекомендував парламенту повернути обидва документи ініціатору на доопрацювання.

Чому небезпечні інтернет-тренди потребують законодавчої уваги

Поширення соціальних мереж і цифрових платформ створило середовище, у якому небезпечні моделі поведінки можуть швидко ставати популярними серед підлітків. Челенджі та онлайн-ігри нерідко побудовані на принципі залучення нових учасників: користувачеві пропонують виконати певне завдання, опублікувати результат і передати виклик іншим.

Проблема виникає тоді, коли такі завдання передбачають ризиковану поведінку, самоушкодження, психологічний тиск або дії, що загрожують життю. Один із найвідоміших прикладів — гра «Синій кит», яка набула розголосу в середині 2010-х років. Її пов’язували з онлайн-групами та завданнями, що поступово підштовхували підлітків до небезпечних дій, зокрема самоушкодження.

Водночас небезпека не обмежується окремими гучними випадками. Інтернет-тренди можуть поширюватися через відео, чати, закриті спільноти та рекомендаційні алгоритми платформ. Іноді ризиковані дії подаються як розвага, спосіб здобути популярність або довести власну сміливість.

Тому питання полягає не лише в забороні конкретної гри чи челенджу. Потрібна система, яка дозволятиме вчасно виявляти загрозу, захищати дітей від примусу та маніпуляцій і визначати, хто має реагувати, якщо учень залучений до небезпечної активності.

Які правила пропонують запровадити

Законопроєкт № 15395 передбачає зміни до законів «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Автори хочуть закріпити в законодавстві поняття «деструктивний інтернет-тренд (гра) в освітньому середовищі», а також визначити обов’язки керівників і педагогічних працівників щодо протидії таким явищам.

Документ, зокрема, передбачає заборону залучати учнів до деструктивних інтернет-трендів у закладах повної загальної середньої освіти. Таким чином, школа мала б отримати формальні правові підстави для реагування на подібні випадки.

Другий документ — законопроєкт № 15396 — стосується адміністративної відповідальності. Ним пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка передбачала б санкції за:

пропагування деструктивних інтернет-трендів серед учнів;

залучення або примушування дітей до участі в таких активностях;

дії батьків у випадках, коли неповнолітні беруть участь у відповідних трендах;

неповідомлення керівником закладу освіти поліції про виявлені факти участі учнів у таких явищах.

Отже, ініціатива передбачає не тільки освітні заходи, а й адміністративні санкції. Водночас конкретні розміри штрафів та механізм застосування відповідальності потребують належного законодавчого врегулювання.

Чому депутати не підтримали законопроєкти в запропонованому вигляді

Під час підготовки документів центральні органи виконавчої влади висловили низку зауважень. Вони стосуються передусім нечітких визначень, розподілу повноважень та практичного застосування майбутніх норм.

Міністерство освіти і науки вважає запропоноване поняття деструктивного інтернет-тренду надто широким і оціночним. Через це незрозуміло, які саме онлайн-активності підпадатимуть під заборону. Крім того, міністерство поставило під сумнів доцільність покладання на педагогів і керівників шкіл обов’язків із виявлення таких випадків, адже відповідні функції частково належать до компетенції правоохоронних органів.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України загалом визнало актуальність ініціативи, але наголосило на необхідності доопрацювання. Зокрема, потрібно визначити чіткі критерії, за якими інтернет-тренд вважатиметься деструктивним, порядок повідомлення про такі випадки та механізм взаємодії між установами.

На проблеми з термінологією звернула увагу і Національна поліція. У законопроєктах використовуються поняття «челендж», «деструктивна поведінка» та «масова поведінкова модель», які не мають чіткого законодавчого визначення. Поліція також вказала, що відповідальність не повинна обмежуватися лише учасниками освітнього процесу: небезпечний контент можуть створювати й поширювати люди, які не мають стосунку до школи.

Міністерство юстиції виявило ще одну юридичну проблему: запропонований номер статті 173³ КУпАП уже використаний. Крім того, у документах недостатньо врегульовано відповідальність тих, хто безпосередньо організовує та проводить небезпечні інтернет-тренди.

Міністерство цифрової трансформації також запропонувало уточнити термінологію, зокрема визначення інформаційно-комунікаційних мереж.

У чому головна суперечність законопроєктів

Під час засідання комітету депутати погодилися, що захист дітей від небезпечних інтернет-трендів не можна обмежувати лише школярами або закладами загальної середньої освіти. Такі явища можуть загрожувати молоді в університетах, коледжах та поза межами навчальних закладів.

Водночас у законопроєктах виявили неузгодженість. Наприклад, документ про адміністративну відповідальність пропонує штрафувати керівника школи за неповідомлення поліції про виявлені випадки участі учнів у деструктивних трендах. Але відповідного обов’язку в законодавстві про освіту, яке змінює перший законопроєкт, належним чином не прописано.

Виникає питання і щодо того, як саме школа повинна встановлювати факт участі дитини в небезпечному челенджі, які докази мають бути підставою для повідомлення поліції та хто має оцінювати рівень загрози.

Якщо ці питання не врегулювати, нові правила можуть створити для педагогів додаткові юридичні ризики, але не забезпечити ефективного захисту дітей.

Зауваження стосуються не самої ідеї протидії небезпечним онлайн-явищам, а способу її реалізації. Закон має не просто заборонити невизначені «деструктивні тренди», а встановити зрозумілі критерії, процедуру реагування та відповідальність конкретних осіб.

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Що буде далі

19 листопада Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту вирішив рекомендувати парламенту за результатами розгляду в першому читанні повернути законопроєкти № 15395 та № 15396 їхньому автору на доопрацювання.

Висновки комітету мають передати до Комітету з питань освіти, науки та інновацій — щодо законопроєкту № 15395, а також до Комітету з питань правоохоронної діяльності — щодо документа № 15396.

Таким чином, депутати не відмовилися від ідеї законодавчо захистити дітей від небезпечних інтернет-трендів. Однак перед подальшим розглядом ініціаторам потрібно узгодити два документи між собою, конкретизувати визначення, розподілити повноваження між школами та правоохоронцями й передбачити дієвий механізм реагування.

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