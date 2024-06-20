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20 червня 2024, 15:38

Ukrainian Credit Conference 2024: головні теми та спікери

Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбудеться в Києві вже 28 червня. Захід збере на одній локації весь кредитний бізнес для того, щоб учасники могли детально обговорити та оцінити стан кредитного ринку України.

Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбудеться в Києві вже 28 червня.

Розповідаємо, хто стане спікерами кредитної конференції та які теми будуть підійматися.

Про що буде Ukrainian Credit Conference 2024

Повномасштабна війна внесла свої корективи в ринок кредитування, і хоч зараз він почав оговтуватися, деякі питання залишаються відкритими. Участь у конференції стане чудовою нагодою особисто поспілкуватися з лідерами ринку, дізнатися про головні його тенденції з перших вуст.

Також серед тем буде стан банківської системи України, і те, чи готова вона підтримувати економіку в умовах війни. Учасники говоритимуть, серед іншого, і про роль держави у відновлені кредитування. Зокрема, про модернізацію програми 5 — 7 — 9 та про те, чи існує кредитування поза цією програмою.

Ці та багато інших питань будуть детально розглянуті на конференції. А щоб не пропустити захід, слід вже зараз подбати про квитки, купити які можна за посиланням.

Хто стане спікерами

Експерти з кредитування виступлять як з окремими доповідями, так і в межах дискусій. Так, наприклад, очікуються доповіді представників НБУ.

Зокрема, директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Михайло Федоренко розкаже про стан дотримання учасниками ринку вимог законодавства щодо обмеження розміру денної процентної ставки за споживчими кредитами, типові порушення та рекомендації щодо запобігання можливим порушенням.

А директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Сергій Савчук дасть роз’яснення щодо запланованого посилення вимог до системи управління фінансових компаній.

Самі ж учасники кредитного ринку долучаться до дискусії. Одна з них стосуватиметься нових правил на ринку мікрокредитів, а також того, як адаптується ринок до цих правил. Учасниками виступлять:

  • Владислав Білан, СЕО «Безпечне агентство необхідних кредитів» (ТМ «MyCredit);
  • Володимир Довгаль, СЕО «Авентус Україна» (ТМ «CreditPlus»);
  • Сергій Сінченко, СЕО «Манівео швидка фінансова допомога» (ТМ «Moneyveo»);
  • Микола Алекандров, менеджер практики Банківського та фінансового права PwC Legal Україна.

Експерти говоритимуть про те, як фінансові установи адаптують свої моделі та продукти до нових обмежень, про зниження рівня максимальної денної ставки до 1,5% з 23.04.2024 і до 1% з 21.08.24, а також про захист прав кредиторів.

Модератором розмови виступить Алла Сав'юк, президент Всеукраїнської асоціації Фінансових компаній (ВАФК).

Ще одна дискусія буде на тему «Роздрібне кредитування: стан та перспективи». Учасники:

  • Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанк;
  • Інна Тютюн, членкиня правління Sense Bank;
  • Євген Зайченко, заступник голови правління — керівник напрямку «Кредитні картки» в Абанк;
  • Олег Клименко, член правління з питань роздрібного бізнесу ОТР Банк.

В межах цієї дискусії експерти говоритимуть про те, як змінився портрет роздрібного позичальника з погляду демографії, рівня доходів, потреб та кредитоспроможності. Також обговорять питання доступності кредитів для населення та умов кредитування у розрізі кредитних програм. Окремо фахівці зачеплять тему іпотечного кредитування та ролі програми «єОселя».

Ці та ще багато інших питань учасники кредитного ринку обговорять 28 червня.

Бронюйте квиток вже зараз, щоб встигнути долучитися до події та першими дізнатися про всі новини та тенденції кредитного ринку.

Джерело: Мінфін
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