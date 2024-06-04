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4 червня 2024, 20:00

Гривня зміцнюється, парламент Швейцарії не підтримав допомогу Україні: головне за вівторок

Гривня знову зміцнилася: НБУ підвищив курс на 18 копійок

Національний банк України встановив на 5 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,2938 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок. НБУ на 5 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 76 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

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Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги (близько $5,5 млрд).

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В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про те що зараз відбувається з курсом долара, яка дохідність по депозитам та ОВДП в Україні, як силовики «кошмарять» бізнесі що потрібно робити з проблемою демографії в Україні.

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2024 рік на фінансовому ринку розпочався зі зростання прибутків, зарплатних фондів та навіть рекламних бюджетів банків. Принагідно зростає кредитування, хоча все ще досить акуратно, із застереженнями, і насамперед за рахунок населення, а не бізнесу.

Джерело: Мінфін
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