Гривня зміцнюється, парламент Швейцарії не підтримав допомогу Україні: головне за вівторок

Національний банк України встановив на 5 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,2938 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок. НБУ на 5 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 76 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Парламент Швейцарії не підтримав виділення Україні $5,5 мільярда допомоги

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги (близько $5,5 млрд).

Курс долара зростатиме, як силовики «кошмарять» бізнес та де зараз зберігати заощадження (відео)

В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про те що зараз відбувається з курсом долара, яка дохідність по депозитам та ОВДП в Україні, як силовики «кошмарять» бізнесі що потрібно робити з проблемою демографії в Україні.

Приват скоротив прибуток, mono витратився на зарплати, а ПУМБ вклав кошти у рекламу

2024 рік на фінансовому ринку розпочався зі зростання прибутків, зарплатних фондів та навіть рекламних бюджетів банків. Принагідно зростає кредитування, хоча все ще досить акуратно, із застереженнями, і насамперед за рахунок населення, а не бізнесу.