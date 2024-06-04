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4 червня 2024, 15:04

Курс долара зростатиме, як силовики «кошмарять» бізнес та де зараз зберігати заощадження (відео)

В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про те що зараз відбувається з курсом долара, яка дохідність по депозитам та ОВДП в Україні, як силовики «кошмарять» бізнесі що потрібно робити з проблемою демографії в Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+36
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 15:22
#
Сколько можно «тереть» эту тему с «наездами» на бизнес!
Вот уважаемый Алексей, лично у вас есть конкретные, а не «огульные» примеры …наездов.
Вот очень интересно узнать, как это так бывает -честный бизнес, а на него взяли и наехали!
Кучма у власти — силовики «злые мусора» наезжают на бизнес…
Ющенко у власти — …после выборов сводят счеты с бизнесом…
Янукович у власти — … донецкие отжимают все подряд…
Порошенко — отдельный случай. как говорят …лес рубят. щепки летят.
Ну и Зеленский. опять таже мантра -…бедный бизнес.
Примеры и желательно конкретные, а не «огульные». и начните — чей и откуда первичный капитал у этого «бизнеса».
Просто так никто ни на кого не наезжает -это все «дешевый треп» и лично у меня масса таких примеров.
Ну, а то что во все времена были негодяи, которые использовали служебное положение, так это уже совсем другая история.

…рыжий рыжего спросил, чем он бороду красил… ( о отношениях между «бизнесом» и «наездами»)
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
4 червня 2024, 15:28
#
Для GrugoriyHoland. Расспросите подробнее Сергея Фурсу или Игоря Мазепу — они Вам подробнее расскажут, так будет просто корректнее.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
4 червня 2024, 15:33
#
Телефон дасте?:)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 15:37
#
Александр, вы что не знаете где в Киве найти этих уважаемых граждан (кроме гр Мазепы)?
+
+27
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2024, 15:36
#
Спасибо за ответ, но я даже этот «треп» от таих «уважаемых» граждан не хочу и слушать!
А вот услышать мнение такого специалиста. и как я знаю «вхожего» в НБУ как гр Фурса, по поводу работы отделения «приватбанка» на оккупированной территории (г Херсон) очень было бы интересно. И как он. как гр Украины относится к действиям НБУ (а точнее бездействию) в этом вопросе. Но это другая история.
Спасибо за ответ!
С уважением.
+
+12
BatonUA
BatonUA
4 червня 2024, 16:14
#
«Вчасно», НБУ почав гасити курс і долар падає, виходить відео «Курс долара зростатиме»
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