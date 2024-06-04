Курс долара зростатиме, як силовики «кошмарять» бізнес та де зараз зберігати заощадження (відео)

В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про те що зараз відбувається з курсом долара, яка дохідність по депозитам та ОВДП в Україні, як силовики «кошмарять» бізнесі що потрібно робити з проблемою демографії в Україні.