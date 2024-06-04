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4 червня 2024, 9:10

Парламент Швейцарії не підтримав виділення Україні $5,5 мільярда допомоги

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги (близько $5,5 млрд). Про це пише «Укрінформ» з посиланням на Reuters.

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги (близько $5,5 млрд).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що відхилений законопроєкт передбачав також виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії. Його підтримали 15 законодавців, але проти висловилися 28.

«Депутати стверджували, що пакет порушував так звану норму „про боргові гальма“ Швейцарії», — пояснює Reuters.

Один із парламентських комітетів нейтральної Швейцарії схвалив цей законопроєкт у квітні як внесок до «миру в Європі» на тлі війни росії проти України.

Читайте: Швейцарія виділить $1,8 мільярда на відновлення України

«Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктурі у країні», — стверджується у матеріалі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Швейцарія виділяє 5 млрд швейцарських франків (трохи більше 5 млрд євро) на відновлення України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+9
Prya
Prya
4 червня 2024, 9:15
#
Это было ожидаемо. Сейчас ультраправые возьмут верх на выборах в Европарламент, и ещё посмотрим, что будет дальше.
+
+39
LSD75
LSD75
4 червня 2024, 9:47
#
Скоро вообще никакой помощи не будет
+
0
Tido oss
Tido oss
4 червня 2024, 9:58
#
На дай не привикай старая пословитца)
+
0
parseval
parseval
4 червня 2024, 12:26
#
Вы живы)))) Слава ОВДП!!!
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