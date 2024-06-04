Парламент Швейцарії не підтримав виділення Україні $5,5 мільярда допомоги

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Що відомо

Зазначається, що відхилений законопроєкт передбачав також виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії. Його підтримали 15 законодавців, але проти висловилися 28.

«Депутати стверджували, що пакет порушував так звану норму „про боргові гальма“ Швейцарії», — пояснює Reuters.

Один із парламентських комітетів нейтральної Швейцарії схвалив цей законопроєкт у квітні як внесок до «миру в Європі» на тлі війни росії проти України.

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«Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктурі у країні», — стверджується у матеріалі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Швейцарія виділяє 5 млрд швейцарських франків (трохи більше 5 млрд євро) на відновлення України.