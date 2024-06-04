Національний банк України встановив на 5 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,2938 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок.
4 червня 2024, 16:04
Гривня знову зміцнилася: НБУ підвищив курс на 18 копійок
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НБУ на 5 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 76 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.
Джерело: Мінфін
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