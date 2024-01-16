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16 січня 2024, 8:27

Швейцарія виділить $1,8 мільярда на відновлення України

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків ($1,75 млрд) на відновлення України у 2025−2028 роках у рамках стратегії міжнародного співробітництва. Про це президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків ($1,75 млрд) на відновлення України у 2025−2028 роках у рамках стратегії міжнародного співробітництва.
Фото: president.gov.ua

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Допомога Швейцарії

«Швейцарія робить великий фокус на відновленні… Політичним компасом відновлення є принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період з 2025 по 2028 рік 1,5 млрд франків у рамках стратегії з міжнародного співробітництва», — заявила Амгерд.

Вона додала, обговорила з президентом України питання гуманітарного розмінування та продовольчу безпеку, пов'язану з обмеженням експорту зерна та продуктів харчування Чорним морем через російську агресію.

«Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, збиратиметься менше врожаю, продуктів харчування, то це матиме великі негативні наслідки. У зв'язку з цим ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування та добрив з України через Чорне море. Рішення росії не продовжувати зернову ініціативу загрожує продовольчій безпеці по всьому світу», — заявила Амгерд.

Читайте: Як Швейцарія може забрати гроші російських олігархів для України

Своєю чергою Володимир Зеленський назвав важливою допомогу Швейцарії, зокрема фінансову, політичну та санкційну. У цьому контексті він назвав «насущним питанням» майбутнє використання російських активів, заморожених у різних юрисдикціях світу.

Джерело: Мінфін
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