Швейцарія виділяє 5 млрд швейцарських франків (трохи більше 5 млрд євро) на відновлення України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Швейцарії.
10 квітня 2024, 16:29
Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро
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Що відомо
Рішення про це ухвалила Федеральна рада в середу, 10 квітня. Ця сума має бути виділена до 2035 року, до того ж 1,5 мільярда швейцарських франків до 2028 року.
Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетичному, дорожньому та медичному секторах.
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Крім того, Швейцарія та Україна спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на Конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року.
Джерело: Мінфін
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