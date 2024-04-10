Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро

Що відомо

Рішення про це ухвалила Федеральна рада в середу, 10 квітня. Ця сума має бути виділена до 2035 року, до того ж 1,5 мільярда швейцарських франків до 2028 року.

Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетичному, дорожньому та медичному секторах.

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Крім того, Швейцарія та Україна спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на Конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року.