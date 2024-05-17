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17 травня 2024, 12:10

Вмовляння не спрацюють: як змусити людей заощаджувати електроенергію

Після чергової хвилі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні повертаються графіки відключення електроенергії. Чому владі не вдається переконати людей заощаджувати та доведеться підвищувати тарифи, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Після чергової хвилі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні повертаються графіки відключення електроенергії.

Понад року не було відключення світла. Але от росіяни повернулися до обстрілів нашої енергетики, а в травні раптом прийшов холодний фронт. І електрогітара Блінкена тут ні до чого. Українці ввімкнули кондиціонери, почали грітися. Дефіцит збільшився. І довелося відключати не тільки промисловість, як робили останній місяць, а й населення.

І це лише репетиція. Бо попереду не тільки зима. Попереду — липень і серпень. І глобальне потепління ніхто не скасовував. От тоді люди і ввімкнуть кондиціонери повною мірою. І буде ще більший дефіцит. Який неможливо повністю перекрити імпортом.

Чи можна домовитись у суспільстві і не вмикати кондиціонери? — Ні. Так не працює. Людська природа трошки інша. Люди вмикатимуть кондиціонери, скільки їм не розповідати, що це призводить до дефіциту. І люди навіть вмикатимуть пральні машини ввечері, думаючи, що їх особисте споживання не таке й критичне в масштабах країни.

Тому, скільки не проводь роз’яснювальних кампаній, це не вирішить проблему. Це не скасовує того, що проводити такі кампанії треба. На певну кількість людей, відповідальних громадян, це вплине. Але не на всіх.

Як із цим можна боротися? Тільки грошима. Ну така вже людська природа. Люди егоїстичні та жадібні. Ідеально було б підвищувати тарифи на споживання електрики в пікові години. Щоб стимулювати людей споживати в інший час. Але, на жаль, судячи з усього, у нас немає достатньо технічних можливостей відслідковувати більшість споживачів погодинно.

Тому єдиний варіант — це просто збільшення тарифу для населення. Що, звісно, викличе купу криків про зубожіння і тарифний геноцид. Але це треба робити. Тільки так можна зменшити споживання. Тим паче, що зараз тариф для населення такий низький, що він, фактично, покриває тільки собівартість доставки цієї електроенергії. І в тарифі не залишається й місця для виробників. Фактично зараз населення споживає безкоштовну електрику, оплачуючи тільки її доставку. І чому б в такому випадку не врубити кондиціонер повною мірою. Бо ж не світер же вдома у травні вдягати.

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І головне пам'ятати, що причина у відключенні світла — це росіяни. Це ворог. І не шукати ворогів всередині країни. Ні, ніхто не краде нашу електрику і не продає її за кордон. І ні, діти депутатів не сидять на окремому кабелі і не мають світло тоді, коли прості смертні не можуть ввімкнути кондиціонер.

Зиму 2022 року українці пройшли без світла, але згуртовано. Подивимось, чи здатні ми зберегти цю єдність, здоровий глузд і «нашу кукуху» влітку 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Diego Donati
Diego Donati
17 травня 2024, 13:00
#
Температура была и ниже, но отключений не было.
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+30
richboy
richboy
17 травня 2024, 13:12
#
Людина діло каже. Який сенс економити ресурс якщо він дармовий. А ринкова ціна допомогла б зменшити споживання, дала б гроші на відновлення, і зробила б інвестиції в генерацію більш привабливими.
+
0
Bookseller
Bookseller
17 травня 2024, 13:42
#
Пропагандон конченый.
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0
bosyak
bosyak
17 травня 2024, 13:43
#
Ринкова ціна — це не тільки про економію, а також про монополії на виробництво, про гроші на відновлення, про розподілену енергетику, про субсидування низького тарифу побутових споживачив бізнесом, про схеми і т.д. Всі тарифи мають бути ринковими і ринок має бути.
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