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15 травня 2024, 15:25

Водії бояться ТЦК і кидають фури за кордоном: чи чекати на дефіцит бензину

Головна тема обговорення на ринку пального — що робити з водіями бензовозів після 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію. Вже зараз багато з них відмовляються повертатися до України. Як вирішити проблему та які ризики можуть виникнути для ринку пального, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Головна тема обговорення на ринку пального — що робити з водіями бензовозів після 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію.

Без оновлених даних випускати за кордон нікого не будуть, хоча раніше через систему «Шлях» це було можливо. Насправді, деякі компанії таких водіїв вже не відправляють за кордон, бо почастішали випадки залишення машин та втечі водіїв. Розповіли, що у одного з перевізників у Польщі стоять залишеними 25 рефрижераторів. Бензовозів там теж вистачає…

Цікава картина вилізла й у нафтотрейдерів, де абсолютна більшість водіїв-дальнобійників не заброньовані. Іронія долі в тому, що деякі навіть дуже респектабельні, на перший погляд, мережі АЗС (насправді, жуліки) не змогли бронювати водіїв, бо платили зарплати кешем й не пройшли у Мінекономіки критерії «критичності». А я про це писав! І вважаю, що треба цей критерій посилювати, бо водій бензовоза/газовоза/бітумовоза отримує «на руки» 30−80 тис. грн на місяць. Це 12−32 тис. грн ПДФО та ЄСВ!

Але головна проблема у самих водіях. Хтось боїться оновлювати дані в ТЦК, а хтось просто не хоче світитися жодним способом у державних базах даних. Тому тут питання: як вони збираються працювати навіть без виїзду за кордон, якщо їх рано чи пізно зупинять на блокпості? Не кажучи вже про місця розвантаження/завантаження, які теж усім відомі.

Що стосується «колапсу з пальним», то нічого не буде. Імпорт бензину та дизпального автотранспортом складає до 15%, легко перекривається залізницею.

Більша частка у зрідженому газі — третя частина від балансу ринку — але й це не є проблемою. Це здебільшого поставки з Польщі. Нагадаю, ми без них жили останні майже півроку через блокування кордону, й хтось бачив дефіцит газу або його здорожчання?

Крім того, окремі перевізники, які не «жували шмарклі», а працювали й бронювали водіїв, продовжать працювати.

Тому колапс та зростання цін скасовується. А з водіями треба щось робити. Якщо йти логікою тих, хто «жував шмарклі», то фактично треба створювати касту недоторканних. Але на це навряд чи хтось піде, бо в армії водії дуже потрібні.

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В одній великій мережі АЗС розповіли, що всерйоз розглядають залучення жінок-водіїв. Крім того, кажуть, такі ж курси хочуть відкрити дилери європейських виробників вантажівок.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
15 травня 2024, 15:45
#
Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.
«Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому в кінці кінців, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами — як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається — це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски», — пояснив Соболь.
Він підкреслив: це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко.
«Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці і підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути», — резюмував Соболь.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 травня 2024, 17:01
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Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 — що вирішив Верховний Суд

https://sud.ua/uk/news/publication/300743-muzhchina-pri-peresechenii-granitsy-predyavil-spravku-vlk-o-neprigodnosti-s-isklyucheniem-iz-voennogo-ucheta-no-ego-ne-propustili-iz-za-reaktsii-sistemy-gart-1-reshivshego-verkhovnyy-sud
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