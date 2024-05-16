Сьогодні, 16 травня, із 16:00 за вказівкою «Укренерго» знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
16 травня 2024, 17:01
У Києві та чотирьох областях вводять графіки відключень електроенергії
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«На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень», — йдеться у повідомленні.
Де подивитись графіки
Компанія радить перевіряти графіки у чат-ботах в Telegram:
У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили, що наразі спостерігається значний дефіцит електроенергії, тому, після 00:00 до 9:00, 17 травня можливе продовження відключень.
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Джерело: Мінфін
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