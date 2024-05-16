У Києві та чотирьох областях вводять графіки відключень електроенергії

Сьогодні, 16 травня, із 16:00 за вказівкою «Укренерго» знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень», — йдеться у повідомленні.

Де подивитись графіки

Компанія радить перевіряти графіки у чат-ботах в Telegram:

У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили, що наразі спостерігається значний дефіцит електроенергії, тому, після 00:00 до 9:00, 17 травня можливе продовження відключень.

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