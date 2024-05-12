Представники Пентагону запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це заявив керівник відділу космічної політики Пентагону Джон Пламб в інтерв'ю Bloomberg.
Пентагон і Space X перекрили доступ росії до Starlink
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За його словами, США були активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню рф терміналів Starlink.
«Наразі ми успішно протистояли використанню росією Starlink, але я впевнений, що рф продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку», — сказав він.
При цьому Пламб не став розповідати, як саме вдалося обмежити доступ росії до Starlink.
За даними Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в росії. Продавці в оголошеннях пропонують пристрої, які нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
Читайте також: Bloomberg дізнався, скільки Пентагон заплатив за термінали Starlink в Україн
Нагадаємо
Недавно Bloomberg повідомляв, що термінали Starlink можна нелегально купити в усьому світі.
Коментарі