Bloomberg: Термінали Starlink можна купити на чорних ринках у всьому світі

Термінали супутникового інтернету Starlink, американської компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска, можна нелегально купити в усьому світі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Розслідування виявило численні приклади незаконної торгівлі терміналами Starlink. Те, як вони провозяться контрабандою, і абсолютна доступність Starlink на чорному ринку свідчить про те, що це є системною глобальною проблемою.

Наприклад, у Ємені багато людей користуються Starlink для ділового та особистого зв’язку. Це пов’язано з тим, що в країні зараз доступний повільний та часто цензурований інтернет-сервіс. У Судані, за словами західних дипломатів, звичайний інтернет не працює протягом кількох місяців.

Термінали Starlink також продаються у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи підпадають під санкції США протягом майже десяти років, останнім часом під час авторитарного правління президента Ніколаса Мадуро. Хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні працюють супутники.

У Південній Африці торгівля Starlink відбувається через групи у соцмережах. Продавці пропонують купити термінали, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання легальне, а потім доставити через кордон.

Обійти заборону можна, сплативши послуги за допомогою міжнародної картки, зазначають співрозмовники Bloomberg. Аналогічно роблять ритейлери у всьому світі.

Боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цьогоріч майже не вплинула на використання Starlink. Дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку, сказав трейдер, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно. До цього термінали можна було купувати й отримувати через місцеву пошту.

«Це викликає глибоке занепокоєння. Немає жодної відповідальності за те, хто має до терміналів доступ і як він використовується», — сказала про систему Starlink Емма Шортіс, старший науковий співробітник у сфері міжнародних справ і питань безпеки в Австралійському інституті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2024 року компанія SpaceX ракетою Falcon 9 вивела на орбіту нову партію з 22 інтернет-супутників Starlink.