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10 квітня 2024, 15:16

Bloomberg дізнався, скільки Пентагон заплатив за термінали Starlink в Україні

Вартість контракту на розміщення терміналів Starlink в Україні становить $23 млн. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на своє джерело.

Вартість контракту на розміщення терміналів Starlink в Україні становить $23 млн.
Фото: poltava.to

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Американський чиновник, який побажав залишитися невідомим, оскільки деталі контракту раніше не були розголошені, охарактеризував цю послугу як важливу частину допомоги з питань безпеки, яку США надають Україні.

Контракт на поставку терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до наступного місяця, і чиновник відмовився сказати, чи буде він продовжений.

США відмовилися розголошувати розмір контракту після того, як у Bloomberg оприлюднили угоду минулого року. Відповідаючи на запитання про те, що змінилося, чиновник вказав на запит закону про свободу інформації, поданий Defense Daily, вашингтонським інформаційним бюлетенем про оборонну торгівлю.

Військові чиновники США високо оцінили роль, яку термінали Starlink відіграли в Україні після повномасштабного вторгнення росії.

Україна отримала 10 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують критичну комунікаційну інфраструктуру під час війни з росією, заявив у травні 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ці $23 млн — це мізерна сума порівняно з сотнями мільйонів доларів, які виграла корпорація Маска Space Exploration Technologies, ставши ключовим партнером із запуску деяких із найбільш чутливих супутників національної безпеки США.

Скандальні заяви Маска

Ілон Маск висловив неоднозначність щодо використання Україною терміналів Starlink, заявивши, що вони призначені для приватного, а не військового використання.

У твіті минулого року він сказав, що Starlink «є основою комунікацій в Україні, особливо на передовій, де майже всі інші підключення до Інтернету були знищені. Але ми не допускатимемо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни».

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У якийсь момент Маск пригрозив припинити фінансову підтримку Starlink в Україні, заявивши, що його компанія не може нести витрати на високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету для країни нескінченно довго.

Він також роздратував адміністрацію Байдена у 2022 році, запропонувавши мирну пропозицію, яка вимагала б від України залишатися нейтралітетною, передати Крим росії та провести вибори в областях України, захоплених рф.

Джерело: Мінфін
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