Палата представників США ухвалила законопроект про $60 млрд для України

Палата представників США у суботу, 20 квітня, проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України у розмірі $60 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Допомога Україні розглядалася як частина пакету законопроектів, в кий також входили $26 млрд для Ізраїлю та $8 млрд для Індійсько-Тихоокеанського регіону. Законопроект про фінансову і військову підтримку України підтримали 210 демократів і 101 республіканець. Жоден демократ не проголосував проти пакету допомоги, проголосували проти 112 республіканців.

Тепер законопроект буде направлено до Сенату, який, як очікується, схвалить його на початку наступного тижня. Потім його буде надіслано президенту США Джо Байдену для підписання.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою для України.