Укргазбанк не сплачуватиме державі дивіденди з 2 млрд грн прибутку — ЗМІ

Сплата дивідендів

Уряд в лютому зобов'язав підприємства із державною часткою в капіталі спрямувати 80% свого чистого прибутку за 2023 рік на виплату дивідендів.

Таким чином Приватбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк, підконтрольні державі, мали б сплатити в держбюджет 80% свого чистого прибутку. Лише для Ощадбанку був встановлений окремий норматив у 30%.

Укргазбанк скликав збори акціонерів в дистанційному форматі з 12 по 22 квітня, на яких планує затвердити інше рішення по дивідендам.

«За підсумками роботи у 2023 році встановити такий порядок розподілу прибутку: 10% суми прибутку спрямувати до резервного фонду АБ „Укргазбанк“. Залишок суми прибутку — на покриття збитків минулих років», — йдеться у проєкті рішення зборів акціонерів.

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Несплату дивідендів державі Укргазбанк пояснює законодавчими обмеженнями.

«Враховуючи заборону/обмеження, встановлені відповідно до статті 35 закону „Про банки і банківську діяльність“, пункту 38 Розділу IV Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою НБУ від 25.04.2023 № 56, виплату дивідендів за акціями АБ „Укргазбанк“ за підсумками 2023 року не здійснювати», — зазначили в установі.

В статті 35 цього закону йдеться, що «банку забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу».

В пункті 38 згаданих Правил йдеться про те, що «банки, щодо яких за результатами стрес-тестування дотримання нормативів Н2 та Н3 забезпечується також за рахунок прибутку поточного року та/або прогнозних періодів, дотримуються таких обмежень щодо розподілу капіталу: 1) не здійснюють виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями; 2) не здійснюють розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років».

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Укргазбанк та Сенс Банк згадані за підсумками оцінки стійкості 20 найбільших банків в 2023 році як установи, для яких встановлені підвищені необхідні рівні нормативів, але вони вже мають норматив достатності понад необхідний рівень на початок грудня 2023 року. Цим банкам потрібно щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні.